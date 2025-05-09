Закрутила роман з Безосом, бувши заміжньою: як виглядає обраниця одного з найбагатших людей світу

На весіллі знаменитостей виступатимуть дві світові зірки

Американський підприємець Джофф Безос, який заснував компанію Amazon і володіє аерокосмічною компанією Blue Origin, яка відправила в космос жіночий екіпаж, готується взяти другий шлюб. Його обраницею стала 55-річна актриса та телеведуча Лорен Санчес.

Їхнє весілля може стати "подією століття" і до неї вже триває активна підготовка. "Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає наречена одного з найбагатших людей світу та що про неї відомо.

Лорен Санчес — що відомо про наречену Джеффа Безоса

Кохана американського мільярдера Лорен Санчес дуже успішна та різнобічна особистість. Жінка займалася журналісткою діяльність, знімалася у кіно, зокрема у фільмі "Бійцівський клуб", а також стала успішною письменницею, репортером та телеведучою розважальних програм та випусків новин.

Лорен Санчес

Але статус коханої одного з найбагатших людей планети Джеффа Безоса привернув до неї особливу увагу. Однак Лорен давно звикла до публічності й практично завжди супроводжує свого майбутнього чоловіка.

Відомо, що Лорен була одружена з бізнесменом Патріком Уайтселлом, від якого народила двох дітей: сина Евана та дочку Еллу. А від попередніх стосунків із колишнім гравцем американського футболу Тоні Гонсалеса жінка народила сина Нікко.

Лорен Санчес є багатодітною мамою

В інтерв’ю журналісту Дереку Бласбергу для видання Wall Street Journal наречена Безоса розповіла, як вони познайомились. Це сталося, коли Джефф шукав людину для аерознімання території для свого космічного проєкту. Саме цим і підробляла Санчес, оскільки у 2011 році вона закінчила льотну школу, а через 5 років заснувала Black Ops Aviation, одну з перших жіночих компаній з виробництва аерофотозйомки та кіновиробництва.

Лорен Санчес відкрила компанію з виробництва аерофотозйомки

На момент знайомства Джефф Безос був одружений, як і Лорен. Свій роман вони приховували й лише після оформлення розлучень у 2019 році публічно оголосили про свої стосунки. Лорен подала на розлучення через добу після оголошення розірвання шлюбу Безоса. З колишньою дружиною мільярдер прожив 25 років, у них четверо спільних дітей.

Як виглядає наречена Джеффа Безоса, Фото: Getty Images

Лорен Санчес продовжує займатися письменством, працює над тим, щоб отримати власну ліцензію пілота та збільшує обсяг роботи для своєї продюсерської компанії Adventure & Fellowship. Також жінка, як і її майбутній чоловік, підтримують безліч благодійних ініціатив.

Джефф Безос разом з Лорен, Фото: Getty Images

Але найбільш хвилюючим для Лорен, окрім майбутнього весілля, став політ у космос на кораблі New Shepard, який запустила компанія Безос Blue Origin. Політ відбувся 14 квітня та тривав 11 хвилин.

Наречена мільярдера очолила подорож, а компанію їй склала співачка Кеті Перрі, телеведуча Гейл Кінг, продюсер Керіан Флінн, інженер Айша Бове та вчена Аманда Нгуєн. Лорен Санчес навіть стала автором дизайну костюмів екіпажу – стильних синіх комбінезонів із блискавками.

Лорен Санчес літала до космосу

Як повідомляє Hindustan Times, весілля одного з найбагатших людей світу Джеффа Безоса триватиме три дні — з 26 по 29 червня. Головною локацією має стати острів Сан-Джорджо Маджоре в Італії, але офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

Джефф Безос та Лорен влітку зіграють весілля, Фото: Getty Images

Для гостей заплановані не тільки розваги та відпочинок, а також екскурсії та благодійні ініціативи. Виступатимуть на весіллі Безоса та Лорен дві світові зірки — Леді Гага та Елтон Джон. Обидва артисти виконають кілька відомих хітів і, можливо, вийдуть на сцену зі спільним номером.

"Телеграф" писав раніше, якими автомобілями володіє мільярдер Джефф Безос. Колекція машин засновника Amazon значно зросла.