"Схоже на якесь мракобісся": у мережі висміяли донецьке весілля Шамана і Мізуліної

Галина Струс
Мізуліна старша за Дронова на цілих 8 років Новина оновлена 05 листопада 2025, 15:38
Мізуліна старша за Дронова на цілих 8 років. Фото Телеграф, Getty Images

Користувачі називають цю церемонію показухою

У середу, 5 листопада, стало відомо, що в Донецьку одружилися голова Ліги безпечного інтернету Росії 41-річна Катерина Мізуліна та 33-річний співак Shaman (Ярослав Дронов). Відео з церемонії розлетілося в мережі та викликало бурхливу реакцію серед росіян.

"Телеграф" розповість, що відомо про донецьке весілля Мізуліної та Дронова і як на цю церемонію відреагували у соцмережах.

Весілля на показ і мракобісся

У російських телеграм-каналах завірусилося відео з церемонії одруження Мізуліної та Shaman. У ньому видно, що молодята обрали для весілля стримане вбрання у мілітарі стилі. З весільної атрибутики — лише обручки та букет нареченої.

весілля Мізуліної та Шамана

Вітати співака та наглядачки за інтернетом прийшли "хлопчики Кадирова" та голова псевдореспубліки "ДНР" Денис Пушилін. Атмосфера "свята" і те, що воно проходило у Донецьку, викликали неоднозначну реакцію у мережі. Це весілля вже назвали мракобіссям і фальшивим патріотизмом, а деякі користувачі взагалі не вірять у те, що все це по-справжньому.

Ось що пишуть у коментарях до відео з донецького весілля Мізуліної та Дронова:

  • Така спекуляція… Живуть у Москві, але заради хайпу до Донецька поїхали. Фу.
  • Такі блювотні. Скрєпніше нічого не придумалося?
  • Невже це жарт?
  • Вітаємо! Але чому у Донецьку? Якийсь одяг дивний…
  • Згодна. Навіть якщо у них там реальне щире кохання, то весь цей піар і показушність ну прямо відвертає від них людей.
  • Яка показуха — у мілітарі та в Донецьку. Короткий посібник, як заробляти гроші на патріотизмі.
  • Відчуття, що там хлопці Кадирова стоять на задньому плані.
  • Це його мати?
  • Ну, нормально, вони схожі. Цікаво, діти будуть відразу пергідрольні, чи зі справжнім кольором?
  • Все життя – піар. Навіть якось шкода їх.
  • Народжувати до Луганська напевно поїде.
  • Звичайно, на Донбасі і в хакі. Був ще варіант — на Червоній площі з поцілунками бруківки та хрестячись у бік Кремля.
  • Це звичайно виглядає з боку дуже не красиво. Навіть схоже на якесь мракобісся.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Мізуліну, яку називали коханкою Путіна. Вона — наглядачка за інтернетом і головна донощиця.

