"Схоже на якесь мракобісся": у мережі висміяли донецьке весілля Шамана і Мізуліної

Користувачі називають цю церемонію показухою

У середу, 5 листопада, стало відомо, що в Донецьку одружилися голова Ліги безпечного інтернету Росії 41-річна Катерина Мізуліна та 33-річний співак Shaman (Ярослав Дронов). Відео з церемонії розлетілося в мережі та викликало бурхливу реакцію серед росіян.

"Телеграф" розповість, що відомо про донецьке весілля Мізуліної та Дронова і як на цю церемонію відреагували у соцмережах.

Весілля на показ і мракобісся

У російських телеграм-каналах завірусилося відео з церемонії одруження Мізуліної та Shaman. У ньому видно, що молодята обрали для весілля стримане вбрання у мілітарі стилі. З весільної атрибутики — лише обручки та букет нареченої.

Вітати співака та наглядачки за інтернетом прийшли "хлопчики Кадирова" та голова псевдореспубліки "ДНР" Денис Пушилін. Атмосфера "свята" і те, що воно проходило у Донецьку, викликали неоднозначну реакцію у мережі. Це весілля вже назвали мракобіссям і фальшивим патріотизмом, а деякі користувачі взагалі не вірять у те, що все це по-справжньому.

Ось що пишуть у коментарях до відео з донецького весілля Мізуліної та Дронова:

Така спекуляція… Живуть у Москві, але заради хайпу до Донецька поїхали. Фу.

Такі блювотні. Скрєпніше нічого не придумалося?

Невже це жарт?

Вітаємо! Але чому у Донецьку? Якийсь одяг дивний…

Згодна. Навіть якщо у них там реальне щире кохання, то весь цей піар і показушність ну прямо відвертає від них людей.

Яка показуха — у мілітарі та в Донецьку. Короткий посібник, як заробляти гроші на патріотизмі.

Відчуття, що там хлопці Кадирова стоять на задньому плані.

Це його мати?

Ну, нормально, вони схожі. Цікаво, діти будуть відразу пергідрольні, чи зі справжнім кольором?

Все життя – піар. Навіть якось шкода їх.

Народжувати до Луганська напевно поїде.

Звичайно, на Донбасі і в хакі. Був ще варіант — на Червоній площі з поцілунками бруківки та хрестячись у бік Кремля.

Це звичайно виглядає з боку дуже не красиво. Навіть схоже на якесь мракобісся.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Мізуліну, яку називали коханкою Путіна. Вона — наглядачка за інтернетом і головна донощиця.