"Схоже на якесь мракобісся": у мережі висміяли донецьке весілля Шамана і Мізуліної
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Користувачі називають цю церемонію показухою
У середу, 5 листопада, стало відомо, що в Донецьку одружилися голова Ліги безпечного інтернету Росії 41-річна Катерина Мізуліна та 33-річний співак Shaman (Ярослав Дронов). Відео з церемонії розлетілося в мережі та викликало бурхливу реакцію серед росіян.
"Телеграф" розповість, що відомо про донецьке весілля Мізуліної та Дронова і як на цю церемонію відреагували у соцмережах.
Весілля на показ і мракобісся
У російських телеграм-каналах завірусилося відео з церемонії одруження Мізуліної та Shaman. У ньому видно, що молодята обрали для весілля стримане вбрання у мілітарі стилі. З весільної атрибутики — лише обручки та букет нареченої.
Вітати співака та наглядачки за інтернетом прийшли "хлопчики Кадирова" та голова псевдореспубліки "ДНР" Денис Пушилін. Атмосфера "свята" і те, що воно проходило у Донецьку, викликали неоднозначну реакцію у мережі. Це весілля вже назвали мракобіссям і фальшивим патріотизмом, а деякі користувачі взагалі не вірять у те, що все це по-справжньому.
Ось що пишуть у коментарях до відео з донецького весілля Мізуліної та Дронова:
- Така спекуляція… Живуть у Москві, але заради хайпу до Донецька поїхали. Фу.
- Такі блювотні. Скрєпніше нічого не придумалося?
- Невже це жарт?
- Вітаємо! Але чому у Донецьку? Якийсь одяг дивний…
- Згодна. Навіть якщо у них там реальне щире кохання, то весь цей піар і показушність ну прямо відвертає від них людей.
- Яка показуха — у мілітарі та в Донецьку. Короткий посібник, як заробляти гроші на патріотизмі.
- Відчуття, що там хлопці Кадирова стоять на задньому плані.
- Це його мати?
- Ну, нормально, вони схожі. Цікаво, діти будуть відразу пергідрольні, чи зі справжнім кольором?
- Все життя – піар. Навіть якось шкода їх.
- Народжувати до Луганська напевно поїде.
- Звичайно, на Донбасі і в хакі. Був ще варіант — на Червоній площі з поцілунками бруківки та хрестячись у бік Кремля.
- Це звичайно виглядає з боку дуже не красиво. Навіть схоже на якесь мракобісся.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Мізуліну, яку називали коханкою Путіна. Вона — наглядачка за інтернетом і головна донощиця.