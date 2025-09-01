Наглядачка за інтернетом і головна донощиця: що відомо про Мізуліну, яку називають коханкою Путіна

Чутки про те, що вона стала коханкою Путіна, з’явилися у 2024 році

Катерина Мізуліна — російська чиновниця та громадська діячка, наближена до Путіна та його близького оточення. Вона типова "барбі-блондинка", яка зробила кар’єру не в останню чергу через свою зовнішність, а ще через впливових родичів. Її мама Олена Мізуліна – російська сенаторка з Омської області.

Цього дня, 1 вересня, нова фаворитка Путіна святкує день народження, їй виповнився 41 рік. "Телеграф" розповість, що відомо про Катерину Мізуліну, яку називають коханкою Путіна, і яка займається цензурою в інтернеті та доносами.

Катерина Мізуліна крутиться у колах російських еліт

Катерина Мізуліна — що про неї відомо

Катерина Мізуліна народилася 1 вересня 1984 року у російському Ярославлі. Вона здобула хорошу освіту в Лондоні та Москві, спеціалізується на східних та азіатських мовах. Свою кар’єру починала, як перекладачка в Китаї, звідти отримала гарні зв’язки і почала розвивати кар’єру вже в Москві.

З 2017 року Мізуліна – голова "Ліги безпечного Інтернету". Це організація, яка не лише поширює кремлівську пропаганду та "скрєпи", а й займається цензурою та доносами. Відомо, що цю організацію фінансує олігарх та путініст Костянтин Малофєєв. І позиціонується вона як організація, яка захищає дітей в інтернеті.

Мізуліній 41 рік, вона незаміжня і не має дітей

До речі, сама Мізуліна, яка очолює цю "Лігу безпечного інтернету", стала відома після своїх доносів на російських артистів, після чого їх викликали на допити і скасовували їх виступи.

Мізуліна – коханка Путіна?

Довгий час коханкою Путіна та матір’ю його двох синів називають гімнастку Аліну Кабаєву. Однак у 2024 році у мережі з’явилася інформація, що черговою фавориткою російського диктатора стала Катерина Мізуліна.

Кажуть, що барбі-зовнішність Мізуліної привернула увагу Путіна

Так, інформацію про любовний зв’язок Путіна та Мізуліної вперше почали обговорювати в російському телеграм-каналі "Кремлівська табакерка", де часто відбуваються "зливи" про особисте життя російських еліт. Там припустили, що деякі "косяки" Мізуліної сходять їй з рук через близькість із президентом РФ.

Останні кілька зустрічей Мізуліної зі студентами ознаменувалися неприємними моментами. Здавалося б, дрібниця у масштабах держави. Проте президент особисто дзвонив Мізуліній і заспокоював її Телеграм-канал "Кремлівська табакерка"

Також про любовний зв’язок Путіна та Мізуліної заявляла голова фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова. За її словами, барбі-зовнішність Мізуліної якраз у смаку Путіна, такий типаж жінок його завжди цікавив. До речі, про зближення Путіна та Мізуліної писали не лише російські опозиційні видання, а й британський таблоїд The Mirror. Однак жодного підтвердження цим чуткам немає. Ні Путін, ні Мізуліна ці домисли публічно не коментували.

Катерина Мізуліна, ймовірно, стала новою фавориткою Путіна

