Наглядачка за інтернетом і головна донощиця: що відомо про Мізуліну, яку називають коханкою Путіна

Галина Струс
Катерину Мізуліну називають коханкою Путіна Новина оновлена 01 вересня 2025, 12:42
Катерину Мізуліну називають коханкою Путіна. Фото Телеграф, Getty Images

Чутки про те, що вона стала коханкою Путіна, з’явилися у 2024 році

Катерина Мізуліна — російська чиновниця та громадська діячка, наближена до Путіна та його близького оточення. Вона типова "барбі-блондинка", яка зробила кар’єру не в останню чергу через свою зовнішність, а ще через впливових родичів. Її мама Олена Мізуліна – російська сенаторка з Омської області.

Цього дня, 1 вересня, нова фаворитка Путіна святкує день народження, їй виповнився 41 рік. "Телеграф" розповість, що відомо про Катерину Мізуліну, яку називають коханкою Путіна, і яка займається цензурою в інтернеті та доносами.

Катерина Мізуліна фото
Катерина Мізуліна крутиться у колах російських еліт

Катерина Мізуліна — що про неї відомо

Катерина Мізуліна народилася 1 вересня 1984 року у російському Ярославлі. Вона здобула хорошу освіту в Лондоні та Москві, спеціалізується на східних та азіатських мовах. Свою кар’єру починала, як перекладачка в Китаї, звідти отримала гарні зв’язки і почала розвивати кар’єру вже в Москві.

З 2017 року Мізуліна – голова "Ліги безпечного Інтернету". Це організація, яка не лише поширює кремлівську пропаганду та "скрєпи", а й займається цензурою та доносами. Відомо, що цю організацію фінансує олігарх та путініст Костянтин Малофєєв. І позиціонується вона як організація, яка захищає дітей в інтернеті.

Катерина Мізуліна фото
Мізуліній 41 рік, вона незаміжня і не має дітей

До речі, сама Мізуліна, яка очолює цю "Лігу безпечного інтернету", стала відома після своїх доносів на російських артистів, після чого їх викликали на допити і скасовували їх виступи.

Мізуліна – коханка Путіна?

Довгий час коханкою Путіна та матір’ю його двох синів називають гімнастку Аліну Кабаєву. Однак у 2024 році у мережі з’явилася інформація, що черговою фавориткою російського диктатора стала Катерина Мізуліна.

Катерина Мізуліна фото
Кажуть, що барбі-зовнішність Мізуліної привернула увагу Путіна

Так, інформацію про любовний зв’язок Путіна та Мізуліної вперше почали обговорювати в російському телеграм-каналі "Кремлівська табакерка", де часто відбуваються "зливи" про особисте життя російських еліт. Там припустили, що деякі "косяки" Мізуліної сходять їй з рук через близькість із президентом РФ.

Останні кілька зустрічей Мізуліної зі студентами ознаменувалися неприємними моментами. Здавалося б, дрібниця у масштабах держави. Проте президент особисто дзвонив Мізуліній і заспокоював її

Телеграм-канал "Кремлівська табакерка"

Також про любовний зв’язок Путіна та Мізуліної заявляла голова фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова. За її словами, барбі-зовнішність Мізуліної якраз у смаку Путіна, такий типаж жінок його завжди цікавив. До речі, про зближення Путіна та Мізуліної писали не лише російські опозиційні видання, а й британський таблоїд The Mirror. Однак жодного підтвердження цим чуткам немає. Ні Путін, ні Мізуліна ці домисли публічно не коментували.

Катерина Мізуліна
Катерина Мізуліна, ймовірно, стала новою фавориткою Путіна

Раніше "Телеграф" розповідав, що у дітей Путіна та Кабаєвої є асистентка, яка називається їхньою матір’ю. Що відомо про цю жінку.

