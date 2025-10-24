Жінка на прізвисько "Кувалда": як виглядає спортсменка Рагозіна, яку називають коханкою Путіна

У таблоїдах давно говорять про пристрасть президента РФ до спортивних жінок

Наталія Рагозіна – російська боксерка, абсолютна чемпіонка світу з боксу серед професіоналів у своїй ваговій категорії. Після закінчення професійної спортивної кар’єри вона знімалася у кіно, фотографувалася оголеною для глянців та була запрошеною зіркою на телебаченні. У 2015 році їй почали приписувати роман із Путіним.

"Телеграф" розповість, що відомо про Наталію Рагозіну, як вона виглядає і чому почали ходити чутки про її стосунки з президентом Росії.

Наталія Рагозіна любить хутро і дуже побожна

Рагозіна — що про неї відомо?

Російська чемпіонка з боксу Наталія Рагозіна народилася в Карагандинській області 5 квітня 1976 року, зараз їй 49 років. Відомо, що за своє життя вона чотири рази була одружена, один раз це був цивільний шлюб, який тривав 12 років.

Вагітна Рагозіна та її четвертий чоловік Вадим Меркін

У спортсменки двоє дітей. Син Іван народився 2001 року у першому шлюбі Наталії з майстром спорту з рукопашного бою та бізнесменом Михайлом Колпаковим. Однак у 2002 році пара розлучилася. Дочка Анастасія народилася у 2022 році у четвертому шлюбі Рагозіної з підприємцем Вадимом Меркіним. У 2023 році чоловік помер від хвороби, тож доньку спортсменка виховує одна.

Наталія Рагозіна час від часу світиться на російському телебаченні

Чутки про роман із Путіним

У 2015 році у ЗМІ почали поширюватися чутки про можливий роман Наталії Рагозіної з Путіним. Зокрема, американський таблоїд The Daily Beast повідомив, що президент РФ зустрічається з абсолютною чемпіонкою світу з боксу Наталією Рагозіною. Там же згадали, що спортсменка має прізвисько "Кувалда". Видання підкреслювало пристрасть Путіна до спортивних жінок, натякаючи на його коханку — гімнастку Аліну Кабаєву.

Наталія Рагозіна та Путін у Сочі. Фото: Getty Images

Ці чутки з’явилися не на порожньому місці. Справа в тому, що Рагозіну та Путіна бачили разом на турнірі з професійного бойового самбо, який проходив у Сочі. Вона сиділа праворуч від нього і "схвильовано посміхалася", дивлячись у бік російського лідера.

Після цих фото Рагозіній і Путіну почали приписувати роман. Фото: Getty Images

