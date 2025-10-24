Жінка на прізвисько "Кувалда": як виглядає спортсменка Рагозіна, яку називають коханкою Путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У таблоїдах давно говорять про пристрасть президента РФ до спортивних жінок
Наталія Рагозіна – російська боксерка, абсолютна чемпіонка світу з боксу серед професіоналів у своїй ваговій категорії. Після закінчення професійної спортивної кар’єри вона знімалася у кіно, фотографувалася оголеною для глянців та була запрошеною зіркою на телебаченні. У 2015 році їй почали приписувати роман із Путіним.
"Телеграф" розповість, що відомо про Наталію Рагозіну, як вона виглядає і чому почали ходити чутки про її стосунки з президентом Росії.
Рагозіна — що про неї відомо?
Російська чемпіонка з боксу Наталія Рагозіна народилася в Карагандинській області 5 квітня 1976 року, зараз їй 49 років. Відомо, що за своє життя вона чотири рази була одружена, один раз це був цивільний шлюб, який тривав 12 років.
У спортсменки двоє дітей. Син Іван народився 2001 року у першому шлюбі Наталії з майстром спорту з рукопашного бою та бізнесменом Михайлом Колпаковим. Однак у 2002 році пара розлучилася. Дочка Анастасія народилася у 2022 році у четвертому шлюбі Рагозіної з підприємцем Вадимом Меркіним. У 2023 році чоловік помер від хвороби, тож доньку спортсменка виховує одна.
Чутки про роман із Путіним
У 2015 році у ЗМІ почали поширюватися чутки про можливий роман Наталії Рагозіної з Путіним. Зокрема, американський таблоїд The Daily Beast повідомив, що президент РФ зустрічається з абсолютною чемпіонкою світу з боксу Наталією Рагозіною. Там же згадали, що спортсменка має прізвисько "Кувалда". Видання підкреслювало пристрасть Путіна до спортивних жінок, натякаючи на його коханку — гімнастку Аліну Кабаєву.
Ці чутки з’явилися не на порожньому місці. Справа в тому, що Рагозіну та Путіна бачили разом на турнірі з професійного бойового самбо, який проходив у Сочі. Вона сиділа праворуч від нього і "схвильовано посміхалася", дивлячись у бік російського лідера.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про російську шпигунку Анну Чапман, яку називали коханкою Путіна. Вона фігурувала у "скандалі століття".