Мріє вийти заміж за Путіна? Як виглядає молоденька конкурентка Кабаєвої фігуристка Загітова

Дівчину називають новою фавориткою президента РФ

Аліна Загітова — російська спортсменка, яка досягла значних результатів у одиночному фігурному катанні, зокрема стала Олімпійською чемпіонкою у 2018 році. Дівчину називають новою фавориткою Путіна та потенційною конкуренткою Аліни Кабаєвої.

Що варто знати:

Аліна Загітова — Олімпійська чемпіонка з фігурного катання

Її називають новою фавориткою Путіна та конкуренткою Кабаєвої

Спортсменка була довіреною особою Путіна на виборах 2018 та 2024 років

"Телеграф" розповість, що відомо про Аліну Загітову та чому з’явилися чутки про те, що Путін поклав на неї око.

Що відомо про нову фаворитку Путіна?

Аліна Загітова народилася в Іжевську 18 травня 2002 року, зараз їй 23 роки. І вже в такому молодому віці вона є однією із найтитулованіших спортсменок в історії російського фігурного катання. Дівчина здобула вищу освіту за спеціальністю "Продюсування та культурна політика".

Відомо, що поки Загітова поставила на паузу професійну спортивну кар’єру, зайнялася освітою та працює у різних телепроектах і льодових шоу. Подейкували, що Аліна — улюблениця Тетяни Навки, яка є дружиною прес-секретаря Путіна Пєскова. Більше того, Навку навіть називають продюсером Загітової.

Також у мережі є інформація, що молода фігуристка пробує себе в ролі ведучої на телебаченні. Крім того, вона була продюсером льодових шоу "Зберігачі часу" та "Ассоль".

Загітова — конкурентка Кабаєвої?

У мережі є чутки про те, що Аліна Загітова може скласти конкуренцію Кабаєвій на місце коханки Путіна. Більше того, подейкували, що фігуристка мріє вийти заміж за президента Росії.

Таку думку, зокрема, публічно висловив японський політолог та професор Іцуро Накамура. Він також упевнений, що Загітова може посунути Кабаєву. Політолог також згадав інцидент, коли фігуристка посварилася із журналістом Русланом Імамовим, який фотографував її без дозволу. Аліна пригрозила йому судами та серйозними зв’язками, вимагаючи видалити фото, що він згодом і зробив.

До речі, про те, що Путін знає про існування Загітової та знайомий з нею особисто, свідчать спільні фото на заході у Кремлі. Крім того, відомо, що президент РФ особисто вітає молоду фігуристку зі святами та спортивними досягненнями.

У 2018 та 2024 роках спортсменка також була довіреною особою Путіна на президентських виборах, що є відкритим висловом її підтримки та лояльності до чинної влади. А якось у розмові з журналістами Загітова зізналася, що не проти була б сама узяти інтерв’ю у російського лідера.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще насправді дитиною.