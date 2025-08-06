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Народила Путіну доньку і стала однією з найбагатших жінок Росії: як виглядає екс"коханка" диктатора

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Що відомо про "коханку" Путіна Світлану Кривоногих Новина оновлена 06 серпня 2025, 16:59
Що відомо про "коханку" Путіна Світлану Кривоногих. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Після знайомства з Путіним життя Світлани кардинально змінилося

Попри те що президент Росії Володимир Путін намагається приховувати особисте життя, журналісти з’ясували, що, крім Аліни Кабаєвої, у нього була ще одна коханка. І, ймовірно, жінка народила йому дочку, адже дівчина "феноменально" схожа на диктатора.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про стосунки Володимира Путіна та Світлани Кривоногих, з якою йому приписували роман. Ми дізналися деякі подробиці про життя жінки.

Світлана Кривоногих — що відомо про екс"коханку" Путіна

Журналісти російського видання "Проэкт" провели масштабне розслідування, під час якого з’ясували, що у 90-ті роки у російського диктатора Володимира Путіна, ймовырно, був роман із простою петербурзькою студенткою. Звати її Світлана Кривоногих і сьогодні вона є однією з найбагатших жінок Росії. Увага до її персони з боку ЗМІ виникла, коли у мережі побачили її доньку Єлизавету, яка зовні дуже схожа на президента Росії.

Світлана Кривоногих та її дочка Єлизавета
Світлана Кривоногих та її дочка Єлизавета

Відомо, що Світлана Кривоногих народилася 1975 року в Ленінграді у небагатій робітничій родині. Батько пішов із життя, коли вона була ще дитиною, а мати працювала маляром у будівельній бригаді. Все дитинство Світлана разом із мамою провела у комунальній квартирі.

Після школи дівчина влаштувалася працювати прибиральницею до магазину, а пізніше вступила до Університету економіки та фінансів. Навчання, за спогадами однокурсників, не особливо її захоплювало, тому Світлана на парах з’являлася рідко, проте диплом все ж таки отримала.

Як виглядає екс-"коханка" Путіна
Як виглядає екс-"коханка" Путіна

Сусіди по комунальній квартирі згадують, що в середині 90-х дівчина раптово змінила спосіб життя. До неї почав залицятися "високопосадовець з уряду Петербурга". А в середині 1990-х років Володимир Путін справді обіймав помітну посаду в адміністрації міста. 2003 року у Світлани народилася донька, але в документах її батька не вказано, проте по батькові дівчини була Володимирівна.

Позашлюбна дочка Путіна
Позашлюбна дочка Путіна

Саме він допоміг Світлані переїхати разом із матір’ю з комуналки у власну розкішну квартиру. А відразу після закінчення університету дівчина увійшла до капіталу кількох компаній, зокрема петербурзького банку "Росія".

Світлана Кривоногих
Світлана Кривоногих стала однією з найбагатших жінок Росії

Світлана Кривоногих є власницею активів на мільйони доларів, а також має елітну нерухомість як у Москві, так і в Сочі та в Санкт-Петербурзі. Ще жінка володіє гірськолижним курортом "Ігора", який, за даними ЗМІ, любить відвідувати сам Путін, а також розважальним комплексом "Ленінград Центр" у Петербурзі.

Світлана Кривоногих
Світлана Кривоногих володіє елітною нерухомістю та компаніями

Два роки тому Великобританія включила Світлану Кривоногих до списку санкцій як акціонера банку "Росія" і одну з ключових фігур у "Національній Медіа Групі".

Світлана Кривоногих
"Коханка" Путіна володіє курортом

Але згідно з останньою інформацією, жінка, яку ЗМІ називають матір’ю позашлюбної дочки російського диктатора, продовжує примножувати свій стан. Світлана Кривоногих володіє шістьма фірмами й у 2024 році її компанії зафіксували рекордний чистий прибуток — 236 мільйонів рублів (приблизно 2,7 мільйона доларів).

Світлана Кривоногих
Світлана Кривоногих заробила у 2024 році понад 200 мільйонів рублів

"Телеграф" писав раніше, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона тоді була ще дитиною.

Теги:
#Володимир Путін #Особисте життя #Коханка #Світлана Кривоногов