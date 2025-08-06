Народила Путіну доньку і стала однією з найбагатших жінок Росії: як виглядає екс"коханка" диктатора

Після знайомства з Путіним життя Світлани кардинально змінилося

Попри те що президент Росії Володимир Путін намагається приховувати особисте життя, журналісти з’ясували, що, крім Аліни Кабаєвої, у нього була ще одна коханка. І, ймовірно, жінка народила йому дочку, адже дівчина "феноменально" схожа на диктатора.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про стосунки Володимира Путіна та Світлани Кривоногих, з якою йому приписували роман. Ми дізналися деякі подробиці про життя жінки.

Світлана Кривоногих — що відомо про екс"коханку" Путіна

Журналісти російського видання "Проэкт" провели масштабне розслідування, під час якого з’ясували, що у 90-ті роки у російського диктатора Володимира Путіна, ймовырно, був роман із простою петербурзькою студенткою. Звати її Світлана Кривоногих і сьогодні вона є однією з найбагатших жінок Росії. Увага до її персони з боку ЗМІ виникла, коли у мережі побачили її доньку Єлизавету, яка зовні дуже схожа на президента Росії.

Світлана Кривоногих та її дочка Єлизавета

Відомо, що Світлана Кривоногих народилася 1975 року в Ленінграді у небагатій робітничій родині. Батько пішов із життя, коли вона була ще дитиною, а мати працювала маляром у будівельній бригаді. Все дитинство Світлана разом із мамою провела у комунальній квартирі.

Після школи дівчина влаштувалася працювати прибиральницею до магазину, а пізніше вступила до Університету економіки та фінансів. Навчання, за спогадами однокурсників, не особливо її захоплювало, тому Світлана на парах з’являлася рідко, проте диплом все ж таки отримала.

Як виглядає екс-"коханка" Путіна

Сусіди по комунальній квартирі згадують, що в середині 90-х дівчина раптово змінила спосіб життя. До неї почав залицятися "високопосадовець з уряду Петербурга". А в середині 1990-х років Володимир Путін справді обіймав помітну посаду в адміністрації міста. 2003 року у Світлани народилася донька, але в документах її батька не вказано, проте по батькові дівчини була Володимирівна.

Позашлюбна дочка Путіна

Саме він допоміг Світлані переїхати разом із матір’ю з комуналки у власну розкішну квартиру. А відразу після закінчення університету дівчина увійшла до капіталу кількох компаній, зокрема петербурзького банку "Росія".

Світлана Кривоногих стала однією з найбагатших жінок Росії

Світлана Кривоногих є власницею активів на мільйони доларів, а також має елітну нерухомість як у Москві, так і в Сочі та в Санкт-Петербурзі. Ще жінка володіє гірськолижним курортом "Ігора", який, за даними ЗМІ, любить відвідувати сам Путін, а також розважальним комплексом "Ленінград Центр" у Петербурзі.

Світлана Кривоногих володіє елітною нерухомістю та компаніями

Два роки тому Великобританія включила Світлану Кривоногих до списку санкцій як акціонера банку "Росія" і одну з ключових фігур у "Національній Медіа Групі".

"Коханка" Путіна володіє курортом

Але згідно з останньою інформацією, жінка, яку ЗМІ називають матір’ю позашлюбної дочки російського диктатора, продовжує примножувати свій стан. Світлана Кривоногих володіє шістьма фірмами й у 2024 році її компанії зафіксували рекордний чистий прибуток — 236 мільйонів рублів (приблизно 2,7 мільйона доларів).

Світлана Кривоногих заробила у 2024 році понад 200 мільйонів рублів

"Телеграф" писав раніше, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона тоді була ще дитиною.