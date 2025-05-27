Проміняла Путіна на молодого: як виглядає новий обранець ексдружини президента Росії

Жінка вийшла заміж вдруге

Колишня дружина Путіна — Людмила Очеретна — пов'язана з мікрофінансовою компанією CarMoney, яка видає позики окупантам. За словами експерта, це мотивує росіян йти воювати проти України, аби позбутися боргів. Водночас ексдружина російського диктатора давно знайшла йому заміну.

"Телеграф" розкаже, з ким зараз перебуває у стосунках колишня дружина Путіна Людмила Очеретна.

Особисте життя Людмили Очеретної

Людмила перебувала у шлюбі з російським диктатором Володимиром Путіном протягом 30 років. Вони розлучилися у 2013 році. Причиною називали те, що Путін багато часу присвячує роботі, тоді як дружина і діти залишаються на другому плані. Подружжя практично не бачилось через постійну зайнятість очільника Кремля.

Людмила та Володимир Путіни, фото Getty Images

У 2016 році стало відомо, що Людмила змінила прізвище на Очеретна. Про це дізналися, коли жінка перереєстровувала об'єкти нерухомості. Її обранцем став голова Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артур Очеретний. Він є молодшим за Людмилу на 20 років.

Людмила з Артуром Очеретним, фото з мережі

Подейкували, що пара познайомилася ще у 2000-х, коли Артур влаштовував заходи для компаній Путіної. Утім, почали зустрічатися після розлучення Людмили. Пізніше ЗМІ з'ясували, що подружжя купувало віллу "Сюзанна" у Франції. А у 2019 році їх помітили в аеропорту Хітроу у Лондоні, куди Людмила і Артур разом летіли рейсом з Москви.

Людмилу бачили з Очеретним в аеропорту, фото з мережі

"Спочатку із зони контролю вийшов стильно одягнений чоловік, який котив візок з кількома валізами. Він у цей час розмовляв по телефону. Поруч з ним йшла доглянута, строго одягнена жінка, теж з величезною каталкою. Я впізнала в ній колишню дружину нашого президента", — розповідала очевидиця.

Артур Очеретний, фото з мережі

Також відомо, що Очеретний перебуває у судовому процесі зі своєю ексдружиною Анастасією Бочаровою. Вони вирішують, де проживатиме їхній спільний син.

Артур Очеретний вже був у шлюбі, фото з мережі

Зараз Очеретна займається Центром розвитку міжособистісних комунікацій. Організація влаштовує міжнародні зустрічі, конференції та пропонує програми підвищення кваліфікації. Також компанія колишньої дружини Путіна CarMoney видає мікрокредити російським солдатам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про життя Людмили Путіної. Вона працювала санітаркою, але мріяла про кінокар'єру.