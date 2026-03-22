Симоньян навчає дітей п’яти мов

Російська пропагандистка, головна редакторка RT і медіагрупи "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, яка багато років обслуговує кремлівську машину брехні та перебуває під міжнародними санкціями, заявила про невиліковну хворобу однієї зі своїх дітей. Однак про кого саме йдеться, не відомо. До слова, вона теж хвора на рак і її стан погіршується.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про дітей пропагандистки. Від Тиграна Кеокасяна, такого ж пропагандиста Кремля, Симоньян народила трьох нащадків.

Вона сказала, що дізналася про невиліковний діагноз дитини наприкінці 2024 року, коли Кеокасян був у комі, але не уточнила, про кого саме йдеться. Російські медіа теж не назвали імені.

Що відомо напевно — у Симоньян троє дітей. Старша донька Мар’яна народилася у 2013 році, син Баграт — у 2014-му, а молодша донька Маро — у 2019-му.

Діти Симоньян і Кеокасяна.

Симоньян не раз наголошувала, що вдома для дітей діють жорсткі правила і поблажок у вихованні немає. За її словами, від них вимагають дисципліни — серйозного ставлення до навчання, чіткого режиму дня та відмови від шкідливої їжі. Вона запевняє, що діти цих рамок дотримуються і нібито не дозволяють собі порушувати встановлені в родині порядки.

Зі слів самої пропагандистки, дітей із раннього віку навчають одразу кількох мов — ідеться про французьку, вірменську, російську, китайську та англійську. Ба більше, вона стверджувала, що вони вже досить вільно спілкуються ними. І тут читається очевидний меседж — попри весь показний пафос про "велич Росії", майбутнє своїх дітей Симоньян, схоже, бачить значно ширшим за межі країни-агресорки.

