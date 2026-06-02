До 34 тисяч гривень за кров: в Україні хочуть ввести цікавий штраф

Відповідальним особам можуть суттєво збільшити ступінь покарання

В Україні мають намір посилити відповідальність за порушення правил зберігання та передачі донорської крові. У зв’язку з цим було розроблено відповідний законороєкт №13630, який передбачає штрафи.

Проект було затверджено Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він спрямований на посилення контролю у цій сфері та зниження ризиків для пацієнтів.

У даному матеріалі "Телеграф" розповідає, за які саме порушення хочуть карати і якою сумою штрафу.

Кого і за що каратимуть

Посадові особи медустанов та системи крові нестимуть відповідальність за:

порушення технології заготівлі, тестування, а також зберігання крові

неправильну переробку та контроль якості

порушення правил транспортування

передачу крові неуповноваженим установам

незаконну реалізацію компонентів крові

В окремих випадках буде передбачено кримінальну відповідальність:

за примус до донорства

за обман з метою вилучення крові

за використання людини як донора проти волі

Частину повноважень щодо розгляду справ планується передати Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також судам.

Реформи сфери донорської крові в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Суми штрафів

За порушення технологічного процесу заготівлі, тестування, переробки та зберігання донорської крові та її компонентів пропонується запровадження штрафу для посадових осіб суб’єктів системи крові або установ охорони здоров’я, які надають послуги з трансфузії крові та/або компонентів крові, у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

