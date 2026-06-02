Від телефонів до опудал і курей: ви здивуєтеся, які речі українці забувають в таксі

Тетяна Крутякова
Таксі Новина оновлена 02 червня 2026, 09:26
Таксі. Фото Колаж, "Телеграф"

Знайти загубленый гаджет можна за допомогою локаторів

Українці досить часто дивують таксистів речами, які забувають в авто після поїздки. Серед них не тільки дорогий алкоголь чи валізи, а й банки з консервованими огірками чи опудало кролика.

"Телеграф" розповість про найдивніші речі, які люди забували у таксі. Зауважимо, що повернути будь-яку річ можна, звернувшись у службу підтримки чи до оператора таксі.

У перелік найпопулярніших "знахідок" таксистів входять — телефони, гаманці, ключі, навушники, капелюхи, куртки та шарфи. Також у топі загублених предметів регулярно опиняються рюкзаки, сумки та валізи.

Перелік дивних забутих речей:

  • Паличка Гаррі Поттера
  • 15 кальянів
  • Варені яйця і свічка
  • Грудне молоко
  • Морський мох
  • Бензопила
  • Опудало кролика
  • Букет зі 100 червоних троянд
  • Моноцикл
  • Пісуар
  • Відьмина мітла
  • Швейна машинка
  • Іграшка щур Ремі
  • Жива черепаха
  • Перо павича
  • Ріг для пиття як у вікінгів
  • Підроблена кров
  • Вуха Шрека
  • Папери про розлучення
  • Корніш кури
  • 10 живих лобстерів

Додамо, що також часто українці забувають й продукти, серед яких, термос з супом, 175 гамбургерів, крабові ніжки, 108 яєць, відро сиру фета та 5 банок солоних огірків.

Як повернути забуті в таксі речі

  • Зверніться до служби підтримки. Якщо замовляли машину через застосунок (наприклад, Uber, Bolt, Uklon), треба написати у службу підтримки в додатку.
  • Зателефонуйте водієві. У додатку чи чеку може бути номер водія, можна одразу зв'язати з ним.
  • Використовуйте локатори. Загублену техніку часто можна відстежити через хмарні сервіси на зразок "Локатора" (Apple) чи "Знайти пристрій".

