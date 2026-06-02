Від телефонів до опудал і курей: ви здивуєтеся, які речі українці забувають в таксі

Знайти загубленый гаджет можна за допомогою локаторів

Українці досить часто дивують таксистів речами, які забувають в авто після поїздки. Серед них не тільки дорогий алкоголь чи валізи, а й банки з консервованими огірками чи опудало кролика.

"Телеграф" розповість про найдивніші речі, які люди забували у таксі. Зауважимо, що повернути будь-яку річ можна, звернувшись у службу підтримки чи до оператора таксі.

У перелік найпопулярніших "знахідок" таксистів входять — телефони, гаманці, ключі, навушники, капелюхи, куртки та шарфи. Також у топі загублених предметів регулярно опиняються рюкзаки, сумки та валізи.

Перелік дивних забутих речей:

Паличка Гаррі Поттера

15 кальянів

Варені яйця і свічка

Грудне молоко

Морський мох

Бензопила

Опудало кролика

Букет зі 100 червоних троянд

Моноцикл

Пісуар

Відьмина мітла

Швейна машинка

Іграшка щур Ремі

Жива черепаха

Перо павича

Ріг для пиття як у вікінгів

Підроблена кров

Вуха Шрека

Папери про розлучення

Корніш кури

10 живих лобстерів

Додамо, що також часто українці забувають й продукти, серед яких, термос з супом, 175 гамбургерів, крабові ніжки, 108 яєць, відро сиру фета та 5 банок солоних огірків.

Як повернути забуті в таксі речі

Зверніться до служби підтримки. Якщо замовляли машину через застосунок (наприклад, Uber, Bolt, Uklon), треба написати у службу підтримки в додатку.

Зателефонуйте водієві. У додатку чи чеку може бути номер водія, можна одразу зв'язати з ним.

Використовуйте локатори. Загублену техніку часто можна відстежити через хмарні сервіси на зразок "Локатора" (Apple) чи "Знайти пристрій".

