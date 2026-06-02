Від телефонів до опудал і курей: ви здивуєтеся, які речі українці забувають в таксі
Знайти загубленый гаджет можна за допомогою локаторів
Українці досить часто дивують таксистів речами, які забувають в авто після поїздки. Серед них не тільки дорогий алкоголь чи валізи, а й банки з консервованими огірками чи опудало кролика.
"Телеграф" розповість про найдивніші речі, які люди забували у таксі. Зауважимо, що повернути будь-яку річ можна, звернувшись у службу підтримки чи до оператора таксі.
У перелік найпопулярніших "знахідок" таксистів входять — телефони, гаманці, ключі, навушники, капелюхи, куртки та шарфи. Також у топі загублених предметів регулярно опиняються рюкзаки, сумки та валізи.
Перелік дивних забутих речей:
- Паличка Гаррі Поттера
- 15 кальянів
- Варені яйця і свічка
- Грудне молоко
- Морський мох
- Бензопила
- Опудало кролика
- Букет зі 100 червоних троянд
- Моноцикл
- Пісуар
- Відьмина мітла
- Швейна машинка
- Іграшка щур Ремі
- Жива черепаха
- Перо павича
- Ріг для пиття як у вікінгів
- Підроблена кров
- Вуха Шрека
- Папери про розлучення
- Корніш кури
- 10 живих лобстерів
Додамо, що також часто українці забувають й продукти, серед яких, термос з супом, 175 гамбургерів, крабові ніжки, 108 яєць, відро сиру фета та 5 банок солоних огірків.
Як повернути забуті в таксі речі
- Зверніться до служби підтримки. Якщо замовляли машину через застосунок (наприклад, Uber, Bolt, Uklon), треба написати у службу підтримки в додатку.
- Зателефонуйте водієві. У додатку чи чеку може бути номер водія, можна одразу зв'язати з ним.
- Використовуйте локатори. Загублену техніку часто можна відстежити через хмарні сервіси на зразок "Локатора" (Apple) чи "Знайти пристрій".
