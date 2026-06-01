Зеленський доручив завершити війну до зими: які є справжні шанси

Що заважає підписати мирну угоду у згадані строки?

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив якнайшвидше завершити війну з Росією. Бажаний строк — до зими поточного року.

"Телеграф" запитав у нейромережі Chat GPT, наскільки це можливо. Штучний інтелект вважає, що найімовірніший варіант – це не підписання відповідної угоди, а лише припинення бойових дій.

"Моя думка: як сценарій припинення активної фази війни до зими — це реалістично. Як сценарій повного завершення війни з остаточною мирною угодою та розвʼязанням усіх територіальних питань — малореалістично", – написав він.

ШІ проаналізував інформацію в мережі та наголосив, що у виступах українських посадовців акцент дедалі частіше робиться саме на завершенні "гарячої фази", припиненні вогню або замороженні фронту, а не на підписанні всеохопного миру.

"Сам Буданов останні місяці неодноразово говорив про переговорний процес і можливість припинення бойових дій, хоча й підкреслював, що багато залежить від позиції РФ", – додала нейромережа.

Вона навела наступні аргументи:

Росія не демонструє ознак швидкої перемоги, а її офіційні цілі поступово коригуються і звужуються.

І Україна, і західні партнери мають сильну мотивацію шукати хоча б тимчасову стабілізацію фронту.

За останній рік значно зросла кількість контактів, обмінів та переговорних каналів, навіть якщо вони не дають швидкого результату.

Водночас головними факторами, які заважають остаточно завершити війну між Росією та Україною в поточному році, Chat GPT вважає те, що:

Остаточне рішення залежить не лише від Києва, а й від Кремля.

Глава Росії Володимир Путін поки не показав готовності відмовитися від ключових вимог до України.

Навіть якщо буде перемир'я, воно може виявитися нестійким і нагадувати корейський сценарій: формально бойові дії зупинені, але конфлікт не вирішений.

"До зими можливе припинення інтенсивних бойових дій або певне перемир'я. Повне завершення війни до зими я вважаю малоймовірним. Тобто я б сприймав заяву Буданова не як прогноз "війна закінчиться до зими", а як сигнал, що українська влада зараз бачить вікно можливостей для спроби домовитися про припинення вогню", – резюмував ШІ.

Що сталося між двома Кореями

Оскільки нейромережа порівняла ситуацію на Корейському півострові із можливим перемирʼям між Україною та РФ, стисло пояснимо цей кейс. Після завершення активної фази Корейської війни 1950–1953 років мирного договору між двома корейськими державами так і не було підписано. 27 липня 1953 року сторони уклали лише угоду про перемир’я, тому формально Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) та Республіка Корея досі перебувають у стані війни.

Попри припинення масштабних бойових дій, після 1953 року між двома Кореями неодноразово відбувалися військові загострення, диверсії та прикордонні сутички. Останнє велике загострення з жертвами сталося у 2010 році.

Проте після понад 70 років з моменту оголошення перемирʼя, у 2026 році з конституції КНДР прибрали всі згадки про майбутнє возз'єднання Корейського півострова, а територію Північної Кореї вперше було визначено як державу, що межує з Китаєм, Росією та Південною Кореєю.

Фактично це означає відмову від багаторічної офіційної доктрини про існування "єдиної корейської нації в одній державі" та де-факто визнання існування Республіки Корея як окремої країни.

Нагадаємо, попри значні втрати та обмежені успіхи на фронті, Москва продовжує робити ставку на військовий тиск. Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ залишаються серед головних військових цілей Росії. Водночас експерти не виключають посилення бойових дій на інших напрямках.