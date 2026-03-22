Симоньян учит детей пяти языков

Российская пропагандистка, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, много лет обслуживающая кремлевскую машину лжи и находящаяся под международными санкциями, заявила о неизлечимой болезни одного из своих детей. Однако о ком именно идет речь, неизвестно. К слову, она тоже больна раком и ее состояние ухудшается.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях пропагандистки. От Тиграна Кеокасяна, такого же пропагандиста Кремля, Симоньян родила троих потомков.

Она сказала, что узнала о неизлечимом диагнозе ребенка в конце 2024 года, когда Кеокасян был в коме, но не уточнила, о ком именно идет речь. Российские медиа тоже не назвали имени.

Что известно наверняка – у Симоньян трое детей. Старшая дочь Марьяна родилась в 2013 году, сын Баграт — в 2014-м, а младшая дочь Маро — в 2019-м.

Дети Симоньян и Кеокасяна. Фото: Instagram _m_simonyan_

Симоньян не раз отмечала, что дома для детей действуют жесткие правила и поблажек в воспитании нет. По ее словам, от них требуют дисциплины — серьезного отношения к обучению, четкому режиму дня и отказу от вредной пищи. Она уверяет, что дети этих рамок соблюдают и якобы не позволяют себе нарушать установленные в семье порядки.

Симоньян. Фото: Instagram _m_simonyan_

По словам самой пропагандистки, детей с раннего возраста учат сразу на нескольких языках — речь идет о французском, армянском, русском, китайском и английском. Более того, она утверждала, что они уже достаточно свободно общаются ими. И здесь читается очевидный месседж — несмотря на весь показной пафос о "величии России", будущее своих детей Симоньян, похоже, видит значительно шире границ страны-агрессора.

