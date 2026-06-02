Треба знати кожному українцю: 4 прості дії, як уникнути тривалих відключень світла влітку

Справа не тільки в кондиціонерах

Влітку до українців цілком можуть повернутись графіки відключень, однак є кілька нюансів, які допоможуть пом'якшити обмеження або уникнути їх. І це стосується не тільки раціонального споживання, а й навантаження на мережу.

Про це "Телеграфу" розповів експерт Володимир Омельченко.

За його словами, влітку навантаження на мережу зростає в рази, особливо у сильну спеку. Адже за нормальних умов літнього дня, коли температура тримається на рівні +23–24°C, споживання потужності в енергосистемі становить близько 12 ГВт — це прийнятний рівень, без суттєвих проблем.

"Але за спеки понад +28–30°C споживання зростає з 12 до 14 ГВт — тобто додається 2 ГВт. Такий приріст забезпечують кондиціонери разом із холодильним обладнанням у магазинах, складах і на виробництві", — каже експерт.

Що може зробити кожен українець, аби ситуація не ставала гірше

Омельченко наголошує, що для запобігання перевантаження мережі слід перенести "важкі" домашні справи за межі вечірніх пікових годин — з 18:00 до 23:00. Пральні машини, бойлери, посудомийки краще вмикати вночі або вдень. Також у пікові години слід уникати одночасного ввімкнення зайвих приладів і загалом економити електроенергію.

Як зменшити навантаження на елекромережу

Експерт каже: "Що стосується кондиціонерів — разом із промисловим холодильним обладнанням вони здатні додати до 2 ГВт навантаження в спекотну погоду. Це суттєво, і саме тому розумне користування кліматичною технікою справді має значення для всієї системи".

