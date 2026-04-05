Вибухи, пожежа та заграва: у Росії дрони атакували важливий завод, що там робили (фото, відео)

Вогонь охопив територію всієї промзони

У ніч проти 5 квітня у російському місті Кстово Нижньогородської області пролунали вибухи після атаки безпілотників. В результаті на території нафтопереробного заводу "Лукойл" сталася масштабна пожежа.

Інформацію про це після опівночі почали публікувати Telegram-канали. Водночас у пабликах вже поширилася велика кількість фотографій та відео з місця події.

На кадрах видно, що небо над промзоною стало червоним, здіймається дим. У місті також працювало ППО.

Увага! Деякі відео містять нецензурну лексику!

"Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" — підприємство паливно-олійного профілю в Кстово, введене в дію в 1958 році. Входить до складу ПАТ "ЛУКОЙЛ".

Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру та Татарстану. Нафта на завод надходить двома нафтопроводами: Альметьєвськ — Нижній Новгород і Сургут — Полоцьк. Готова продукція відвантажується залізничним, автомобільним та річковим транспортом, а також трубопроводом.

За рік цей завод переробляє близько 15–17 млн. тонн нафти. Це робить його одним із ключових НПЗ у країні.

Виробляє основні види палива:

бензин

дизель

гас, бітум, олії та ін.

Таким чином, НПЗ впливає на паливний ринок на території Росії.

Це вже не перша атака на цей НПЗ з початку повномасштабної війни в Україні:

У ніч на 29 січня 2025 року дрони атакували промислову зону у місті Кстово.

12 березня 2025-го відбулася нова атака дронів, що призвело до пошкодження однієї з колон ректифікації найбільшої установки первинної переробки.

У ніч на 13 липня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово, викликавши пожежу та відключення електроенергії у кількох районах.

У ніч проти 4 листопада 2025 року підприємство було атаковане невідомими безпілотниками. В результаті сталася пожежа.

