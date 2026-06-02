Мухоловки в оселі: що їх приваблює і як перекрити їм шлях у дім

Марина Бондаренко
Прості способи захистити квартиру від багатоніжок. Фото Колаж "Телеграфу"

Можна навіть не використовувати хімію

Мухоловки звичайні часто з’являються у ванній або туалеті, особливо у вологих приміщеннях. Їхня поява зазвичай пов’язана з умовами в домі, і є прості способи зменшити їх кількість та запобігти повторній появі.

Ігнорувати цю проблему точно не можна. Про способи позбутися мухоловок звичайних розповіли у виданні "The Spruce".

Як запобігти їх появі

Головний принцип — прибрати умови, які їх приваблюють. Для цього варто:

  • регулярно прибирати та не залишати крихти й сміття
  • зменшувати вологість у приміщенні
  • усувати протікання води
  • закривати тріщини та щілини у стінах і біля вікон
  • підтримувати справність ущільнювачів

Як позбутися без хімії

Як природний засіб іноді використовують діатомову землю — безпечний для людей порошок, який допомагає боротися з багатоніжками. Також ефективним є зниження вологості та регулярне прибирання.

Чому вони взагалі з'являються вдома

Фахівці виділяють кілька основних причин:

  • Пошук їжі — мухоловки полюють на дрібних комах, таких як мурахи, павуки чи таргани.
  • Волога — ванні кімнати, кухні та підвали створюють для них ідеальні умови.
  • Темрява і укриття — вони ховаються у щілинах і темних місцях, оскільки ведуть нічний спосіб життя.
  • Погодні зміни — дощі, похолодання або спека можуть змушувати їх заходити в приміщення.

