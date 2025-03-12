"Біолабораторія НАТО" та "зомбі-ЗСУ": росіяни зняли черговий пропагандистський фільм про окуповану Авдіївку

За сюжетом, росіяни мають відправитись на острів Хортиця

На окупованій Донеччині загарбники зняли черговий пропагандистський фільм, який вони планують замаскувати під комедійну драму. В основі сюжету – четверо акторів театру, які відправляються на захоплену росіянами територію, аби повернути дівчину друга.

Про це повідомила російська журналістка та медіатехнологиня Катерина Агранович, уродженка Костянтинівки, проти якої Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження. Медійниця створює контент, який спрямований на підтримку війни та держави-агресора. Крім того, вона була довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2024 році.

За сюжетом стрічки, під час окупації Авдіївки, що на Донеччині, російські війська знайшли "біолабораторію НАТО", з якої нібито вирвався страшний зомбі-вірус. Тими самими "зомбі" у фільмі виступають бійці Збройних сил ЗСУ, що видно по жовтій стрічці на формі акторів.

Пропагандистська драма передбачає, що головні герої фільму повинні вирушити на острів Хортиця у Запоріжжі, аби знайти протиотруту і "врятувати світ". Проморолик наповнений спробами героїзувати росіян в очах глядачів простим тропом боротьби проти очевидного "зла".

Тим часом через російське "звільнення", вся міська інфраструктура Авдіївки була повністю знищена, а житловий фонд міста було зруйновано на 80% – лише 19 багатоповерхівок можна відновити, хоча робіт у цьому напрямку в місті не було помітно. За даними окупаційних "адміністрацій", в Авдіївці залишається понад 700 людей. До вторгнення у населеному пункті проживало 32 843 особи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що студія "Квартал 95" випустила перший тизер стрічки "Раша Гудбай". У ній йдеться про журналістку з Горлівки, яка 10 років жила в окупації і стала поширювати "русский мир". Однак доля склалась так, що жінка потрапила в Ужгород. Тизер вже викликав обурення в суспільстві.