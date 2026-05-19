Доведеться одягати шуби на футболки: у Дніпрі може різко зіпсуватися погода напередодні літа

Справжнього тепла доведеться почекати

Погода у Дніпрі може різко зіпсуватися в останні дні весни. Літо жителі міста зустрінуть під прохолоду.

Такі дані наводять синоптики сайту ventusky. "Телеграф" детальніше розповість про погоду.

Прощальний акорд спеки та різкий перелом

Останнім по-справжньому спекотним днем цього травня стане 23 травня. У суботу стовпчики термометрів у Дніпрі ще піднімуться до комфортних +28 °C вдень.

Погода у Дніпрі 23 травня.

Уже в неділю, 24 травня, погода почне стрімко погіршуватися. За даними синоптичного радара Ventusky, саме в цей день на Дніпропетровщину налетить потужний дощовий фронт. Карта опадів чітко демонструє густу зону грозових хмар, що накриє регіон — місцями прогнозують до 4.1 мм опадів. Разом із дощами прийде й перша хвиля похолодання: вдень температура впаде до +21 °C, хоча ніч ще залишатиметься відносно теплою — близько +18 °C.

Дощі у Дніпрі та області 23 травня.

Динаміка похолодання

Після того як дощовий фронт залишить місто, опади припиняться, але холодне повітря затримається у Дніпрі надовго. Стовпчики термометрів упевнено повзтимуть донизу:

25 травня: вночі очікується +17 °C , вдень повітря прогріється до +25 °C .

вночі очікується , вдень повітря прогріється до . 26 травня: нічна температура знизиться до +15 °C , а вдень буде не вище +19 °C .

нічна температура знизиться до , а вдень буде не вище . 27 травня: стане найхолоднішим днем тижня. Вночі +10 °C, а денний максимум становитиме скромні +16 °C.

Яким буде старт літа

У період з 28 травня по 1 червня у Дніпрі збережеться свіжа та прохолодна погода. В ці дні погода вночі буде від +11 °C до +14 °C. Вдень

від +19 °C до +23 °C.

Прогноз Укргідрометцентру

Офіційні дані Українського гідрометцентру підтверджують прогноз різкого похолодання у Дніпрі наприкінці травня. За даними синоптиків, після пікових +29 °C у п'ятницю, 22 травня, вже в суботу місто накриють дощі, а температура впаде до +22 °C. Справжній температурний обвал відбудеться в середині наступного тижня: 26 та 27 травня денні показники знизяться до +13…+15 °C, а нічна температура впаде до майже осінніх +10 °C. Окрім того, з 25 по 28 травня у місті щодня дощитиме, що лише посилить відчуття холоду перед стартом літа.

