Доведеться одягати шуби на футболки: у Дніпрі може різко зіпсуватися погода напередодні літа
Справжнього тепла доведеться почекати
Погода у Дніпрі може різко зіпсуватися в останні дні весни. Літо жителі міста зустрінуть під прохолоду.
Такі дані наводять синоптики сайту ventusky. "Телеграф" детальніше розповість про погоду.
Прощальний акорд спеки та різкий перелом
Останнім по-справжньому спекотним днем цього травня стане 23 травня. У суботу стовпчики термометрів у Дніпрі ще піднімуться до комфортних +28 °C вдень.
Уже в неділю, 24 травня, погода почне стрімко погіршуватися. За даними синоптичного радара Ventusky, саме в цей день на Дніпропетровщину налетить потужний дощовий фронт. Карта опадів чітко демонструє густу зону грозових хмар, що накриє регіон — місцями прогнозують до 4.1 мм опадів. Разом із дощами прийде й перша хвиля похолодання: вдень температура впаде до +21 °C, хоча ніч ще залишатиметься відносно теплою — близько +18 °C.
Динаміка похолодання
Після того як дощовий фронт залишить місто, опади припиняться, але холодне повітря затримається у Дніпрі надовго. Стовпчики термометрів упевнено повзтимуть донизу:
- 25 травня: вночі очікується +17 °C, вдень повітря прогріється до +25 °C.
- 26 травня: нічна температура знизиться до +15 °C, а вдень буде не вище +19 °C.
- 27 травня: стане найхолоднішим днем тижня. Вночі +10 °C, а денний максимум становитиме скромні +16 °C.
Яким буде старт літа
У період з 28 травня по 1 червня у Дніпрі збережеться свіжа та прохолодна погода. В ці дні погода вночі буде від +11 °C до +14 °C. Вдень
від +19 °C до +23 °C.
Прогноз Укргідрометцентру
Офіційні дані Українського гідрометцентру підтверджують прогноз різкого похолодання у Дніпрі наприкінці травня. За даними синоптиків, після пікових +29 °C у п'ятницю, 22 травня, вже в суботу місто накриють дощі, а температура впаде до +22 °C. Справжній температурний обвал відбудеться в середині наступного тижня: 26 та 27 травня денні показники знизяться до +13…+15 °C, а нічна температура впаде до майже осінніх +10 °C. Окрім того, з 25 по 28 травня у місті щодня дощитиме, що лише посилить відчуття холоду перед стартом літа.
