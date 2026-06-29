Путін боїться. Глава Кремля раптово пішов на екстрений крок

Схоже, керівник держави-агресора побоюється за власну безпеку навіть на території РФ

Глава Росії Володимир Путін вчетверте з початку повномасштабної війни збільшує чисельність центрального апарату ФСО (Федеральна служба охорони Російської Федерації). Першим завданням у списку повноважень цієї служби вказано персональну охорону президента, членів його сім'ї та прем'єр-міністра.

Про це повідомляє російське видання "Вёрстка". Зазначається, що до 2022 року апарат ФСО не розширювали майже 13 років. Крім того, вперше за майже 13 років це відбудеться не на початку або в кінці року, а в середині.

Відповідний указ Путіна має набути чинності вже 1 липня. Згідно з текстом, гранична чисельність військовослужбовців та федеральних державних цивільних службовців центрального апарату ФСО має зрости з 785 до 812 осіб.

Указ Путіна про збільшення чисельності апарату ФСО

Зазвичай подібні рішення Путін ухвалював або наприкінці, або на початку року. Так, 31 грудня 2022-го він збільшив максимальну кількість військових і цивільних в центральному апараті з 725 до 760 осіб. У січні 2024 року вона зросла до 775 осіб, а з 1 січня 2025 — до 785 людей.

Для довідки: ФСО Росії (Федеральна служба охорони Російської Федерації) — це спеціальна державна служба, яка виконує функції охорони вищих посадових осіб (президента та іншої політичної верхівки) та забезпечує їм захищений спецзв'язок. Також відомство здійснює постійний політичний моніторинг настроїв у суспільстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про дивні заяви Путіна, які він зробив на передвиборчому з'їзді партії "Єдина Росія" 28 червня. Що він наговорив.