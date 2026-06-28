ЗМІ розкрили несподівану позицію Трампа щодо Путіна: ШІ відповів, чи піде він проти нього

У Європі сумніваються у реальних кроках Вашингтона

Американський лідер Дональд Трамп під час саміту G7 висловлював невдоволення російським головою Володимиром Путіним і говорив про посилення тиску на РФ. Крім того, він допускав відмову від "анкориджських домовленостей", згідно з якими Штати нібито були готові визнати збереження російського контролю над Донбасом у рамках можливого мирного врегулювання.

Про це розповіли два чиновники, які були присутні на саміті, пише Axios. При цьому серед учасників G7 зберігаються сумніви щодо готовності Трампа зробити реальні кроки для посилення тиску на Москву.

"Трамп скептично ставився до всього, що стосувалося Путіна, і говорив про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він справді щось зробить", — сказав один із чиновників.

Варто зазначити, що Дональд Трамп на G7 зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, але перед цим говорив із Путіним, а вже після саміту заявляв, що Україна зараз "досить добре справляється" з війною.

Чи піде Трамп проти Путіна?

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Gemini, який шанс, що американський президент може почати діяти проти Путіна.

На думку цифрового розуму, Дональд Трамп "грає у крутого хлопця, але йому не дуже вірять". ШІ виділив декілька факторів, які свідчать про це:

Американський президент багато обіцяє, але мало робить, як каже штучний інтелект. У цій ситуації європейські лідери вже не вірять, що той готовий справді натиснути на Путіна.

Як зазначає Gemini, для Трампа політика – це торгівля. Він не любить ані Путіна, ані Україну просто так. Тобто глава Білого дому розглядає все з погляду вигоди американцям і особисто йому. "Якщо Путін погодиться на його умови, Трамп дружитиме з ним, але якщо буде зворотний сценарій, він може роздратуватися і почати тиснути по-справжньому".

Трамп хоче бути основним у цій історії. Він розмовляв і з Зеленським, і з Путіним, і, на думку ШІ, президент США хоче показати, що саме він вирішує, як закінчиться війна.

Підсумовуючи, цифровий розум зазначив, що Дональд Трамп не "воюватиме" з Путіним просто за ідею. Однак якщо Путін образить його, Трамп може відповісти для того, щоб показати, хто головний.

Думка ШІ Gemini/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитро Кулеба розповів про головні слабкості Дональда Трампа і чому йому потрібна перемога в Україні.