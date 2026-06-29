Путин боится. Глава Кремля внезапно пошел на экстренный шаг

Похоже, глава государства-агрессора опасается за собственную безопасность даже на территории РФ

Глава России Владимир Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличивает численность центрального аппарата ФСО (Федеральная служба охраны Российской Федерации). Первой задачей в списке полномочий этой службы указана персональная охрана президента, членов его семьи и премьер-министра.

Об этом сообщает российское издание "Вёрстка". Отмечается, что до 2022 года аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет. Кроме того, впервые за почти 13 лет это произойдет не в начале или конце года, а в середине.

Соответствующий указ Путина должен вступить в силу уже 1 июля. Согласно тексту, предельная численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата ФСО должна возрасти с 785 до 812 человек.

Указ Путина об увеличении численности аппарата ФСО

Обычно подобные решения Путин принимал либо в конце, либо в начале года. Так, 31 декабря 2022 года он увеличил максимальное количество военных и гражданских в центральном аппарате с 725 до 760 человек. В январе 2024 года она выросла до 775 человек, а с 1 января 2025 года – до 785 человек.

Для справки: ФСО России (Федеральная служба охраны Российской Федерации) – это специальная государственная служба, выполняющая функции охраны высших должностных лиц (президента и другой политической верхушки) и обеспечивающая им защищенную спецсвязь. Также ведомство осуществляет постоянный политический мониторинг настроений общества.

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