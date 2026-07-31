Путін хоче замінити Аксьонова: названо 2 варіанти, хто може очолити окупантів Криму

За твердженням партизанського руху, рішення про кадрову перестановку вже ухвалене

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Беззмінний голова окупаційної адміністрації Криму може втратити посаду — Сергія Аксьонова начебто хочуть зробити цапом відбувайлом за проблеми із забезпеченням півострова та можливу гуманітарну катастрофу.

Про це пишуть представники партизанського руху "АТЕШ". За їхніми даними, подібні розмови точаться вже кілька тижнів і "московські куратори" вже прийняли остаточне рішення.

Кадрова зачистка, за планом, має знизити соціальне напруження та заспокоїти незадоволеність владою серед населення окупованого Криму. "Кремль використовує класичну схему "хороший цар і поганий боярин". Пожертвувавши Аксьоновим, Москва розраховує випустити пар і відвернути увагу кримчан від того факту, що системна криза на півострові спричинена самою окупацією, а не лише некомпетентністю місцевих чиновників", — йдеться у дописі "АТЕШ".

Сергій Аксьонов

Водночас, Аксьонов намагається відвернути неминуче — активізував публічну роботу та намагається створити відповідну картину для Москви. В "АТЕШ" також назвали термін, коли це станеться: "Звільнення з посади відбудеться одразу після вересневих "виборів", щоб не погіршувати показники та не провокувати нестабільність у період самого голосування".

Ким можуть замінити Аксьонова:

Олексій Дмитрієв. Генерал-лейтенант поліції, що очолює окупаційне "міністерство внутрішніх справ Республіки Крим".

Невідома особа з-поміж військових командирів російської армії.

В "АТЕШ" наголошують, таку схему мілітаризації влади вже "обкатують" — так, в.о. губернатора Білгородської області став бойовик Олександр Шуваєв.

Чому Кремль зробив ставку саме на нього в окупованому Криму

Сергій Аксьонов став одним із ключових виконавців російської операції із захоплення Криму навесні 2014 року. На момент початку окупації він був маловідомим кримським політиком і очолював проросійську партію, яка на виборах мала незначну підтримку населення.

Однак для Кремля Аксьонов мав кілька важливих переваг. По-перше, він був повністю лояльним до Росії та виступав за тісну інтеграцію Криму з РФ ще до окупації півострова. По-друге, він мав розгалужені зв'язки серед місцевих проросійських політичних та бізнесових кіл, що дозволило швидко встановити контроль над регіоном після появи російських військових. За допомогу Москва віддячила тривалим перебуванням на посаді голови окупаційної адміністрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ситуація в Криму дедалі складніша — окупований півострів має проблеми не тільки із постачанням бензину, а й суттєві перебої з електроенергією.