Суд відмовився карати жінку за крадіжку в "АТБ": ця дрібниця вирішила справу

Обвинувачення стосувалося пляшки горілки та кілограма молодої картоплі

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За крадіжку в "АТБ" не засудили через брак доказів — так вирішив Рівненський міський суд. Провину довести не змогли, попри наявний протокол поліції та заяву магазину.

"Телеграф" розповідає, що саме стало вирішальним і звільнило підсудну від відповідальності. Згідно з наявними даними, жінку обвинувачували в тому, що вона 20 червня цьогоріч нібито викрала пляшку горілки "Oxygenium" та кілограм молодої картоплі в одному з "АТБ" Рівного — на загальну суму 128,07 грн.

Попри те, що жінка не з'явилась у суд, рішення було на її користь через …. відсутність доказів. Як випливає з рішення суду — ані відеозапису, який би зафіксував факт крадіжки, ані обшуку, аби знайти ці продукти немає. Ба більше — особистий огляд поліція не проводила, а начебто викрадені речі вилучені не були.

З усіх доказів: протокол поліції, заява представників магазину тощо. Суд наголосив — цього не достатньо, щоб безсумнівно довести провину.

Скриншот частини постанови у справі про крадіжку з "АТБ"

"Суд констатує, що в матеріалах справи відсутні дані відеозапису з камер відеоспостереження супермаркету "АТБ", які б зафіксували факт дрібного викрадення чужого майна, крім того, особистий огляд ОСОБА_1 працівниками поліції не проводився, а викрадені речі в неї не вилучалися", — йдеться в постанові.

Тож врешті, суд вирішив закрити справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Рішення набере силу після закінчення строку подання апеляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за плювок людині в обличчя суд призначив штраф менше сотні гривень. Відповідне рішення винесли у Харкові.