Масштабные пожары на нефтебазах в России: жителей начали эвакуировать

Пожары вспыхнули не только на суше

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь на 9 июля в России загорелись две нефтебазы. В Ставропольском крае, в Михайловске атаковали нефтебазу ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт, а в Твери — Тверьнефтепродукт. Перед пожарами местные выкладывали в сеть видео с дронами в небе.

Нефтебаза в Михайловске занималась сбытом и поставкой нефтепродуктов, в частности бензина, дизеля и других для южных регионов России. Открытых данных о ее объемах нет, однако она связана с одноименной сетью АЗС.

Пожар на нефтебазе в Ставропольском крае на рассвете/ Фото: exilenova+

Пожар на нефтебазе в Ставропольском крае продолжается/ Фото: exilenova+

Пожар на нефтебазе бушует настолько сильно, что с соседней улицы с хутором Вязники эвакуируют жителей. Их размещают во временных пунктах. Губернатор Ставропольщины признал, что огонь дошел до резервуаров с горючими материалами.

Сообщение губернатора Ставропольского края/Скриншот

Что касается Тверской нефтебазы, то Твернефтепродукт входит в структуру Сургутнефтегаза. Компания имеет одну нефтебазу и сеть АЗС в Тверской области. Точное количество вспыхнувших резервуаров подсчитать трудно. На кадрах в сети видно, что горит минимум один резервуар.

Пожар в Твери/ Фото: Supernova+

Дым столбом над нефтебазой/ Фото: Supernova+

В то же время вспыхнуло не только на суше, но и на воде. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь жалуется — в Таганрогском заливе атакованы два танкера. Один из них до сих пор пылает. Оба получили механические повреждения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне взрывалось на российских НПЗ в Татарстане и Саратове. Также был атакован аэродром в Борисоглебске.