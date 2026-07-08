Слухають подих і контролюють: чому кіт насправді лягає вам на груди або біля голови

Така поведінка пов’язана не тільки з прив’язаністю до господаря

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Багато власників кішок помічали, що вночі вони приходять і лягають головою прямо на груди. І хоча на перший погляд це може здатися милим проявом ніжності, насправді причина криється в іншому.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів фелінолог, ветеринарний терапевт, кардіолог та викладач Ветеринарного коледжу Зоолюкс Ілля Лєбєдєв.

За його словами, у сприйнятті кішки людина — це своєрідний "великий дивний кіт": без шерсті, незграбний і не здатний самостійно подбати про себе. Тому тварина може сприймати його як того, про кого треба дбати, кого треба охороняти і навіть контролювати, як він дихає. Тому кішки кладуть голову на груди або в голови і слухають, як ми дихаємо.

"Особливо комунікація з людиною відбувається на етапі запаху. А коти вже виробили для нас комунікацію у вигляді нявкання. Фізично коти в дикій природі не нявкають між собою. Вони комунікують мовою тіла або запахами. Тож те, що вони роблять "няу" посеред ночі о третій годині — це чіткий метод маніпуляції, щоб їх погодували. І завершується це вдалим варіантом полювання, тому що у вас не вистачає терпіння дочекатись, коли цей приступ закінчиться", — сказав фахівець.

Він пояснив поведінку котів тим, що тварини точно знають: щоб отримати нову порцію їжі, потрібно нявкати голосно і довго.

"Якщо грубо, ми — обслуговуючий персонал. Трошки такий цікавий, іноді з ним можна погратися, він вміє добре чухати. Нормально, жити можна, чого скаржитись", — додав Лєбєдєв.

Кіт спить на грудях. Фото: "Телеграф"/ШІ

При цьому всі кішки мають різний характер. Одні — справжні лагідні улюбленці: вони завжди раді сидіти на руках, перебирають лапами, муркочуть і постійно шукають контакту з людиною. А інші навпаки ставляться до свого господаря більш стримано і ніби зберігають незалежність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як насправді бачать коти і яке світло зводить їх з розуму.