Винник вирішив нагадати про себе новою піснею, але все пішло не за планом

Навіть з україномовною піснею нарвався на хвилю хейту

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Український співак Олег Винник, який багато років мав величезну популярність на батьківщині, знову опинився в центрі критики. Артист, який цієї п’ятниці відзначає 53-річчя, опублікував у Instagram відео, на якому виконує свою нову пісню українською мовою. Проте замість виключно позитивних відгуків у коментарях нагадали про його позицію після початку повномасштабної війни.

Після 2022 року Винник практично зник з українського публічного простору. Співак живе за кордоном і не повертається в Україну, через що багато колишніх шанувальників регулярно дорікають йому за відсутність підтримки співвітчизників. Особливо часто користувачі мережі нагадують виконавцю, що він не приїжджає навіть відвідати своїх шанувальниць, яких сам колись називав "вовчицями", попри те, що багато хто з них продовжує жити під постійними російськими обстрілами.

У новій публікації артист виконав композицію українською мовою. Більшість його нинішніх підписників позитивно оцінили трек, залишивши слова підтримки та похваливши виконання. Однак, серед коментарів знову з’явилися і критичні повідомлення, в яких користувачі нагадали Виннику про його відсутність в Україні та поставили під сумнів його нинішню популярність.

Так, у коментарях можна побачити такі висловлювання: "Слабо повернутися в Україну", "Дожився співати сам собі. Про*бав все вже, на концерт х*р хтось ходить", "Пі**рас. Звичайно в Берліні добре".

Нагадаємо, що сам співак досі не відмовився від російськомовного репертуару. При цьому він навіть за кордоном захищає російську мову в Україні. Раніше він ще й поставив умову, за якої може повернутися до воюючої України.