Отрута під виглядом смаженого філе: чому краще не купувати рибу в кулінарії супермаркетів

Термообробка не усуває токсини

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Деякі недобросовісні магазини йдуть на свідомий обман покупця, щоб "спихнути" неліквід. Для цього використовуються різні хитрощі з продукцією, наприклад, рибою.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов. За його словами, одна з найвідоміших маніпуляцій стосується замороженої риби. Якщо, наприклад, дорогий сорт охолодженого продукту довго не продається, його можуть не віддати на утилізацію, а просто заморозити. У такому вигляді продукція знаходить "друге життя" і продовжує лежати на полицях. При цьому покупцю невідомо, скільки риба пролежала охолодженою і за якої температури її морозили, а відповідно, невідомі й реальні терміни придатності.

Також деякі магазини можуть використати свої відділи кулінарії для збуту неякісного товару. Головна небезпека такого продукту, як пояснює експерт, полягає в тому, що термічна обробка не перетворює зіпсовану рибу на безпечну.

Риба у супермаркетах

Річ у тім, що якщо риба почала псуватися, в ній швидко починають з’являтися токсини (зокрема, мікотоксин та бактеріальні токсини). Висока температура при смаженні або варінні не руйнує ці отруйні речовини.

"Приклади з переробкою в кулінарії — це теж правда. Деякі супермаркети та невеликі магазини активно цим користуються. А ось великі мережі, особливо вище середнього цінового сегмента, дорожать своїм ім’ям і на таке не йдуть", — зазначив Несміянов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати оселедець з ікрою та не купити "порожню" рибу.