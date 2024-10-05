"Переплюнув квадроберів": син Кадирова встановив новий рекорд (відео)

У Росії знову нагородили сина глави Чечні

Адам Кадиров, 16-річний син голови Чечні Рамзана Кадирова, потрапив до Книги рекордів Росії. Адам став справжнім мемом через велику кількість нагород і орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого в спаленні Корану Микиту Журавеля.

Цього разу Кадирову-молодшому вручили сертифікат про те, що він став наймолодшим начальником служби безпеки глави російського регіону. Це сталося під час турніру зі змішаних єдиноборств у Грозному, передає "Телеграф".

"Рекорд, сертифікат про який я тримаю в руках, встановлений не сьогодні, проте ми чекали відповідного моменту", — заявив ведучий шоу.

Кадиров-молодший встановив "рекорд" у віці 16 років та одного дня. У листопаді 2023 року він обійняв посаду начальника відділу забезпечення безпеки голови Чечні. Крім того, Адам є куратором Російського університету спецназу.

У мережі зі сміхом сприйняли новину про "рекорд" сина Кадирова. Користувачі жартують, що Адам переплюнув навіть "квадроберів" у рівні кринжовості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Адам "переміг" бійця UFC. Спортсмена після цього прозвали "іграшкою Кадирова".