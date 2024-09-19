Злякався після вибухів пейджерів? Кадиров заявив, що Маск "відключив" його Tesla Cybertruck

"Тік-Ток" війська залишилися без електромобіля

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск віддалено "відключив" його Tesla Cybertruck, на який був раніше встановлений кулемет, і вчинив "не по-чоловічому". Машина, за його словами, перестала їхати, і її довелося відбуксирувати із зони ведення бойових дій.

Кадиров стверджує, що Cybertruck йому особисто подарував американський мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск, який тепер "вирубив" авто. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Рамзан Кадиров заявив, що Ілон Маск вчинив "не по-чоловічому" і "віддалено відключив кібертрак". Глава Чечні назвав такий вчинок мільярдера "негарним".

Також він додав, що оснащений кулеметом пікап нібито було передано на потреби окупаційних підрозділів в Україні. Після того, як авто перестало працювати, його довелося відбуксирувати.

"Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено їх відключає. Ви напевно пам’ятаєте його подарунок — Кібертрак, який ми оснастили кулеметом і відправили на СВО... Так от, нещодавно Маск віддалено відключив кібертрак. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілон? Хіба так робиться?", — написал Кадиров.

Український журналіст Денис Казанський висловився з цього приводу і припустив, що Кадиров міг злякатися "ліванського сценарію". Він додав, що глава Чечні спеціально вигадав історію з "відключенням" пікапа, оскільки переживає, що його Tesla Cybertruck можуть підірвати на кшталт пейджерів у Лівані.

"Кадиров злякався, що його Сайбертрак теж висадять у повітря, як ліванський пейджер, і придумав історію про те, що Ілон Маск типу його відключив", — написав блогер.

Варто зазначити, що Ілон Маск категорично спростував інформацію про те, що Cybertruck був подарований ним голові Чечні. Про це він написав у соцмережі X.

"Ти серйозно настільки відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? ... Ще один приклад того, наскільки брехливі традиційні ЗМІ", — написав Маск у відповідь на пост одного з користувачів соцмережі.

В даний час офіційно купити Cybertruck, як і інші моделі Tesla, у Росії неможливо через санкції. Тому залишається лише здогадуватися, звідки Кадиров справді взяв цю машину.

Найбільш очевидним варіантом може бути паралельний імпорт — тобто машина могла бути продана у третій країні, а потім перепродана неофіційним дилером у Росії.

Вартість Cybertruck у офіційних дилерів станом на серпень 2024 року становить від 80 до 100 тисяч доларів залежно від комплектації, для порівняння орієнтовна ціна російського БТР-82А дорівнює 33 тисяч доларів. Тобто за один "Кібертрак" можна придбати до трьох повноцінних бронетранспортерів.

У випадку паралельного імпорту вартість може зрости в рази, наприклад відомі випадки, коли в Китаї Cybertruck продавалися за ціною 279 тисяч доларів, що приблизно втричі вище офіційної ціни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кадиров у серпні заявив, що війна Росії проти України нібито закінчиться цього року перемогою Кремля. У мережі його одразу підняли на сміх.