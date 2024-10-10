Кавказ на грани конфликта? Кадыров грозит "кровной местью", что происходит (видео)

Лидер Чечни сделал очередное громкое заявление

Рамзан Кадыров заявил о том, что его убийство "заказали" член Совета Федерации от Дагестана, миллиардер-промышленник Сулейман Керимов и еще два депутата Госдумы из Ингушетии и Дагестана. Глава Чечни пообещал всем им объявить "кровную месть".

Об этом Кадыров сказал во время совещания с представителями чеченских силовых структур. Таким образом он прокомментировал стрельбу в офисе Wildberries, которая произошла в сентябре в Москве.

Во время совещания с командирами и начальниками силового блока Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о том, что его убийство "заказал" член Совета Федерации от Дагестана, миллиардер-промышленник Сулейман Керимов. Также в этом контексте он упоминает депутатов Госдумы Бекхана Барахоева из Ингушетии и Ризвана Курбанова из Дагестана.

По словам Кадырова, у него есть доказательства этого и он объявит всем им "кровную месть", если они не докажут обратное.

"Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство Рамзана Кадырова — ред.)", — заявил Кадыров.

Глава Чечни также назвал тему вокруг перестрелки в офисе Wildberries попыткой "стравить на бытовой почве народы" и призвал лично ему в глаза высказывать претензии, которые есть к кадыровцам, участвовавшим в перестрелке.

Данное заявление Кадырова прокомментировал журналист Дмитрий Колезев, который предположил, что кавказские республики находятся на грани открытого конфликта.

"Похоже, что кавказские республики уже на грани прямого конфликта. Wildberries тут, видимо, только повод. Развитие событий может оказаться таким, что мало не покажется", — отметил Колезев.

Напомним, стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября, когда муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук прибыл туда с охраной из МВД.

В Wildberries заявили, что Бакальчук попытался "незаконно проникнуть" в офис, а стрельбу открыли его спутники. Сам же Бакальчук утверждает, что стрелять начали со стороны офиса. В результате стрельбы погибли двое охранников родом из Ингушетии, сообщает "Медуза".

Кадыров не скрывал свою вовлеченность в конфликт вокруг компании Wildberries и поддерживал Бакальчука, но перестрелку до сих пор никак не комментировал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск удаленно "отключил" его Tesla Cybertruck, на который был ранее установлен пулемет, и поступил "не по-мужски". Машина, по его словам, перестала ехать и ее пришлось отбуксировать из зоны ведения боевых действий.