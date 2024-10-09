"Це останнє попередження": син Кадирова виступив із забороною для чеченців

18-річний міністр зробив заяву

Ахмат Кадиров, син голови Чечні Рамзана Кадирова, міністр спорту Чеченської Республіки вимагає від чеченців перестати битися в поп-MMA. Напередодні інший син Кадирова Адам встановив незвичайний рекорд.

Відповідна заява Ахмата Кадирова доступна на його телеграм-каналі. За його словами, чеченські бійці ганьблять честь всього чеченського народу, виступаючи в поп-ММА.

"Звертаюся до представників Чеченської Республіки, які беруть участь у поп-ММА. Ваша діяльність та поведінка на рингу та за його межами викликають глибоку занепокоєність і ганьблять честь нашого народу та віру, якою ми слідуємо.

Чеченці завжди славилися своєю гідною поведінкою, яка ґрунтується на глибоко вкорінених традиціях та цінностях. Гідна поведінка кожного представника нашого народу є неодмінною частиною нашої культури.

Це останнє попередження. Припиніть свою діяльність у поп-ММА, оскільки вона суперечить нашим традиціям та цінностям. Інакше буде вжито конкретних заходів. Ми більше не можемо терпіти подібну поведінку” – написав Кадиров-молодший.

Довідка: поп-ММА — термін, що означає проведення боїв зі змішаних бойових мистецтв між непрофесіоналами: зазвичай, артистами, блогерами — відомими людьми. Перед боями бійці часто ображають та провокують один одного.

У мережі лише посміялися з заяви міністра.

Нагадаємо, Адам Кадиров став справжнім мемом через велику кількість нагород та орденів, які йому стали вручати після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавля.