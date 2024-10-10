Кадиров запропонував відправляти на війну всіх порушників закону

У соцмережах вже рознесли його заяви

Кадиров запропонував відправляти порушників правопорядку на війну в Україну. Ця ідея у "лідера" Чечні виникла під час наради з командирами та начальниками силового блоку Чеченської Республіки, де обговорювалися питання громадської безпеки.

Очільник Чечні нібито непокоїться поведінкою "проблемної молоді", тому запропонував радикальні методи боротьби з правопорушниками. За його словами, тепер замість адміністративної відповідальності порушників чекатиме або максимальний термін ув'язнення, або відправка в зону бойових дій. Про це Кадиров написав у своєму Telegram.

"Не поважаєш закон — або за ґрати на максимальний термін, або підписуй контракт і в зону СВО. Там ворогу і показуй свою хоробрість, зухвалість і відчайдушність", — заявив Кадиров у своєму телеграм-каналі.

Глава Чечні доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову взяти це питання під особистий контроль. Він також зазначив, що наразі формується новий полк чисельністю 2500 осіб, тож місця вистачить для всіх порушників.

Кадиров окремо звернувся до тих, хто "роздмухує" тему нещодавнього інциденту в офісі компанії Wildberries, де загинули люди. Він заперечив причетність "кадирівців" до конфлікту та попередив, що за слова потрібно відповідати.

Ця заява викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі активно коментують пропозицію Кадирова, часто з іронією та сарказмом. Ось кілька найяскравіших реакцій:

Варто зазначити, що подібні заяви Кадирова не є чимось новим. Раніше він вже пропонував відправляти на війну в Україну ув'язнених та корупціонерів.

Раніше "Телеграф" писав, що син Кадирова встановив новий рекорд. Він переплюнув навіть квадроберів.