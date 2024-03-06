У США внесли законопроект про заборону TikTok: причина досить вагома

Влада каже, що додаток загрожує нацбезпеці

У Конгрес США внесли законопроект, який змусить китайську компанію ByteDance продати популярний додаток TikTok. Інакше американцям заборонять ним користуватися.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті спецкомітету Палати представників зі стратегічної конкуренції між США та Комуністичною партією Китаю (КПК). У спецкомітеті заявили, що TikTok необхідно "порвати з Комуністичною партією Китаю".

У США вважають, що популярний додаток контролюється іноземним противником і становить загрозу національній безпеці США. Адже влада Китаю може отримати персональні дані американських користувачів програми. Підозри посилилися восени після звітів про те, що ByteDance неодноразово отримувала доступ до даних користувачів США та планувала використовувати TikTok для відстеження місцезнаходження конкретних американських громадян (зокрема журналістів Forbes).

Внесений до Конгресу документ забороняє доступ до магазинів програм або послуг веб-хостингу в США для програм, контрольованих ByteDance, включаючи TikTok.

"Ось моє послання TikTok: порвіть з китайською комуністичною партією або втратите доступ до своїх американських користувачів", — заявив один із авторів документа.

Запропонований законопроект є останнім кроком у багаторічних зусиллях Вашингтона щодо боротьби з TikTok та його передбачуваними зв’язками з китайською комуністичною партією, які генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу заперечує.

Якщо законопроект буде прийнято, китайська ByteDance матиме близько п’яти місяців на те, щоб продати TikTok, а хостинговим компаніям і магазинам додатків, що належать Apple і Google, доведеться припинити підтримку TikTok та інших додатків, пов’язаних з ByteDance, зазначає телеканал CNBC.

У свою чергу, представник TikTok виступив із твердженням, що законопроект, який передбачає "пряму заборону" додатку, стане "зневаженням прав 170 мільйонів американців".

Нагадаємо, що багато країн заговорили про заборону TikTok ще минулого року. Обмежити використання соцмережі можуть у Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. Крім того, у ряді західних країнах влада має намір запровадити заборону на використання TikTok державними службовцями.

Що стосується США, влада країни вже неодноразово вживала заходів проти TikTok. Колишній американський президент Дональд Трамп стверджував, що програма становить загрозу нацбезпеці США. Воно нібито збирає дані американських користувачів, до яких потім може отримати доступ китайська влада. Трамп намагався заборонити новим користувачам завантажувати китайські TikTok та WeChat. Але Джо Байден після приходу до влади скасував запроваджені Трампом обмеження.

У лютому 2023 року Білий дім дав американським держструктурам 30 днів на повне видалення TikTok з усіх пристроїв, якими користуються держчиновники. У травні того ж року штат Монтана першим у США повністю заборонив програму TikTok.

Раніше "Телеграф" писав, що у Великій Британії заборонили патентувати винаходи, зроблені штучним інтелектом.