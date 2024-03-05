"Ось він, кінець світу))": українські блогери відреагували на збій у Facebook, Instagram та інших інтернет-сервісах

Користувачі масово скаржилися на проблеми

Відомі українські блогери та громадські діячі відреагували на масштабний збій у соціальних мережах платформи Meta Facebook та Instagram. Проблеми з доступом до соцмереж тривали понад годину.

Так, один із засновників політичної партії "Демократична Сокира" Антон Швець висловив своє припущення щодо причин збою. На його думку, він стався через неправильні дії співробітників Meta, які оновлювали сайт.

"Судячи зі зміни інтерфейсу, ФБ впав, бо хтось криво накатав обнову на прод (кінцеву версію сайту. – Ред.). І це корпорація вартістю в трильйон доларів. Трильйон. Ппц", — написав Швець.

Журналіст й засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко поцікавився у своїх підписників, як вони відреагували на збій у роботі соцмереж.

Також на збій відреагував і екснардеп Борислав Береза. Він запитав, чи у всіх підписників запрацював Facebook.

Народна депутатка Мар’яна Безугла після відновлення роботи соцмережі зробила новий пост у Facebook. Вона опублікувала селфі.

Засновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram також прокоментував збій. Він порадив Facebook та Instagram підписатись на його канал.

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький також поскаржився на збій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого саме торкнувся збій в Facebook і Instagram та що могло стати його причиною.