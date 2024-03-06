В США внесли законопроект о запрете TikTok: причина довольно веская

Власти говорят, что приложение угрожает нацбезопасности

В Конгресс США внесли законопроект, который вынудит китайскую компанию ByteDance продать популярное приложение TikTok. В противном случае американцам запретят им пользоваться.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте спецкомитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Коммунистической партией Китая (КПК). В спецкомитете заявили, что TikTok необходимо "порвать с Коммунистической партией Китая".

В США считают, что популярное приложение контролируется иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности США. Поскольку власти Китая могут заполучить персональные данные американских пользователей приложения. Подозрения усилились осенью после отчетов о том, что ByteDance неоднократно получала доступ к данным пользователей США и планировала использовать TikTok для отслеживания местонахождение конкретных американских граждан (в том числе журналистов Forbes).

Внесенный в Конгресс документ запрещает доступ к магазинам приложений или услугам веб-хостинга в США для приложений, контролируемых ByteDance, включая TikTok.

"Вот мое послание TikTok: порвите с китайской коммунистической партией или лишитесь доступа к своим американским пользователям", — заявил один из авторов документа.

Предлагаемый законопроект является последним шагом в многолетних усилиях Вашингтона по борьбе с TikTok и его предполагаемыми связями с китайской коммунистической партией, которые генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу отрицает.

Если законопроект будет принят, у китайской ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы продать TikTok, а хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придется прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance, отмечает телеканал CNBC.

В свою очередь, представитель TikTok выступил с утверждением, что законопроект, который предусматривает "прямой запрет" приложения, станет "попранием прав 170 миллионов американцев".

Напомним, что многие страны заговорили о запрете TikTok еще в прошлом году. Ограничить использование соцсети могут в Британии, США, Австралии, Ирландии, Нидерландах и других странах. Кроме того, в ряде западных странах власти намерены ввести запрет на использование TikTok государственными служащими.

Что касается США, власти страны уже неоднократно принимали меры против TikTok. Бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что приложение представляет угрозу нацбезопасности США. Оно якобы собирает данные американских пользователей, к которым затем могут получить доступ китайские власти. Трамп пытался запретить новым пользователям скачивать китайские TikTok и WeChat. Но Джо Байден после прихода к власти отменил введенные Трампом ограничения.

В феврале 2023 года Белый дом дал американским госструктурам 30 дней на полное удаление TikTok со всех устройств, которыми пользуются госчиновники. В мае того же года штат Монтана первым в США полностью запретил приложение TikTok.

Ранее "Телеграф" писал, что в Великобритании запретили патентовать изобретения, сделанные искусственным интеллектом.