У Facebook та Instagram таємничий збій, зачепило й інші соцмережі та месенджери: що сталося
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Повідомляють про масштабний збій
У вівторок, 5 березня, у соціальних мережах платформи Meta Facebook та Instagram стався таємничий збій. Користувачі скаржаться, що у Facebook неможливо увійти, а в Instagram не оновлюється стрічка. У інших соцмереж та месенджерів також виникли проблеми.
Сервіс Downdetecto підтвердив, що у користувачів виникли проблемизі входом в акаунти й оновленням сторінок. Також не працює месенджер.
Зокрема, у понад 60% користувачів проблеми з вебверсіями, а 9% взагалі не можуть авторизуватися.
Станом на 17:42 понад Instagram отримав понад 56 тис. скарг про збій.
Крім того, кількість скарг щодо Facebook на ресурсі Downdetector стрімко росте і перевищила 125 тис. за лічені хвилини.
Деякі ЗМІ повідомляють, що збої зафіксовано по всьому світу.
Незабаром на сервісі Downdetector з'явилися скарги про збій у роботі інших платформ. Зокрема, Х, YouTube, сервіси Google, WhatsApp, TikTok та інші.
Раніше "Телеграф" писав, що у популярному українському додатку інтернет-банкінгу Monobank знову відбувся масштабний збій. При цьому у деяких програма продовжує нормально працювати.