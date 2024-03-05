У Facebook та Instagram таємничий збій, зачепило й інші соцмережі та месенджери: що сталося

Повідомляють про масштабний збій

У вівторок, 5 березня, у соціальних мережах платформи Meta Facebook та Instagram стався таємничий збій. Користувачі скаржаться, що у Facebook неможливо увійти, а в Instagram не оновлюється стрічка. У інших соцмереж та месенджерів також виникли проблеми.

Сервіс Downdetecto підтвердив, що у користувачів виникли проблемизі входом в акаунти й оновленням сторінок. Також не працює месенджер.

Зокрема, у понад 60% користувачів проблеми з вебверсіями, а 9% взагалі не можуть авторизуватися.

Станом на 17:42 понад Instagram отримав понад 56 тис. скарг про збій.

Крім того, кількість скарг щодо Facebook на ресурсі Downdetector стрімко росте і перевищила 125 тис. за лічені хвилини.

Деякі ЗМІ повідомляють, що збої зафіксовано по всьому світу.

Незабаром на сервісі Downdetector з'явилися скарги про збій у роботі інших платформ. Зокрема, Х, YouTube, сервіси Google, WhatsApp, TikTok та інші.

Раніше "Телеграф" писав, що у популярному українському додатку інтернет-банкінгу Monobank знову відбувся масштабний збій. При цьому у деяких програма продовжує нормально працювати.