У США різко висловилися про відправку своїх військ до України

США не вірять, що Росія зможе захопити Україну чи дійти до Києва

США виступають проти відправлення своїх військ до України, оскільки намагаються уникнути прямої конфронтації з Росією. При цьому там кажуть, що не відмовлятимуться від підтримки.

Про це розповів державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі французькому каналу LCI. За його словами, від початку російського вторгнення позиція президента Джо Байдена полягала в тому, щоб підтримувати Україну, але не йти на пряму конфронтацію з Москвою.

"На українській землі не буде жодного американського солдата", — сказав він.

Водночас він підкреслив, що Вашингтон підтримає будь-яке рішення Києва, яке стосується продовження або завершення бойових дій, навіть якщо це теоретично стосуватиметься відмови від частини своєї території.

Крім того, Блінкен додав, що бажання російського диктатора Володимира Путіна захопити Київ або "стерти з землі всю країну" ніколи не здійсниться. Також держсекретар висловив переконання, що глава Кремля не зацікавлений у розширенні конфлікту та особливо у нападі на країни НАТО.

Як повідомлялося раніше, США та Франція розійшлися в думках про те, як варто ставитися до українських ударів територією Росії. Це питання вкотре порушилося після того, як на російській території вибухнув черговий НПЗ.