В США резко высказались об отправке своих войск в Украину

США не верят, что Россия сможет захватить Украину или дойти до Киева

США выступают против отправки своих войск в Украину, поскольку пытаются избежать прямой конфронтации с Россией. При этом там говорят, что не станут отказываться от поддержки.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии французскому каналу LCI. По его словам, с самого начала российского вторжения позиция президента Джо Байдена заключалась в том, чтобы поддерживать Украину, но не идти на прямую конфронтацию с Москвой.

"На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Вашингтон поддержит любое решение Киева, которое касается продолжения или завершения боевых действий, даже если это в теории будет касаться отказа от части своей территории.

Кроме того, Блинкен добавил, что желание российского диктатора Владимира Путина захватить Киев или "стереть с лица земли всю страну" никогда не осуществится. Также госсекретарь выразил убеждение, что глава Кремля не заинтересован в расширении конфликта и особенно в нападении на страны НАТО.

Как сообщалось ранее, США и Франция разошлись во мнениях о том, как стоит относиться к украинским ударам по территории России. Этот вопрос в очередной раз поднялся после того, как на российской территории взорвался очередной НПЗ.