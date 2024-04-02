США б'ють на сполох: Блінкен у Франції зробив заяву по Україні

Україні потрібні снаряди та засоби ППО

Для України у війні з російською агресією настав "вкрай важливий момент". Україні потрібно надати більше допомоги від союзників.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Франції, пише "Європейська правда". Він також закликав Конгрес США розблокувати американське фінансування.

"Абсолютно необхідно, щоб українці отримували те, що їм необхідно, щоб далі захищатися. Особливо артилерійські боєприпаси та ППО", – сказав держсекретар США.

Блінкен наголосив, що це ще одна причина, чому запит про додаткове фінансування США, який президент Джо Байден надіслав Конгресу, має бути затверджений якнайшвидше.

Нагадаємо, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат США нарешті схвалив законопроєкт, що передбачає виділення близько 60 млрд нашій країні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансової допомоги Україні. Це станеться, коли Конгрес повернеться після пасхальних канікул – тобто 9 квітня.

Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через якого постійно блокується допомога Україні.