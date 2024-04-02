США та Франція публічно посперечалися через удари України по російських НПЗ

Думки США та Франції щодо ударів по російських об’єктах розійшлися

США та Франція розійшлися у думках про те, як варто ставитися до українських ударів територією Росії. Це питання вкотре порушилося після того, як на російській території вибухнув черговий НПЗ.

Про це повідомив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкена. Відповідна заява прозвучала 2 квітня під час зустрічі із французьким колегою Стефаном Сежурне у Парижі.

"З перших днів ми робимо все можливе, щоб допомогти захистити Україну від російської агресії. Але водночас ми не підтримуємо та не заохочуємо українські удари за межі її території", — сказав Блінкен.

Водночас глава МЗС Франції таку позицію не підтримав і зазначив, що російські нафтопереробні об’єкти є законною метою для української армії.

"Українці діють у рамках самозахисту і ми розцінюємо, що Росія є агресором. І в цих умовах, складно сказати щось ще", — сказав Сежурне.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня українські безпілотники дісталися Татарстану, де атакували завод зі збирання БПЛА "Шахед"/"Герань", який розташований у місті Єлабуг. При цьому стало відомо про пошкодження НПЗ у Нижньокамську.

Примітно, що обидва ці об’єкти знаходяться на відстані понад 1000 км від кордону України.