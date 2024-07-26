Чи вплине це на вибори в США? Заарештовано лідерів картелю Сіналоа

Самбаду вважають одними з найвпливовіших наркобаронів у сучасному світі, як Пабло Ескобара свого часу

Один із найвідоміших наркобаронів світу Ісмаель "Ель Майо" Самбада, лідер мексиканського картелю "Сіналоа", заарештований в Ель-Пасо, штат Техас. Його було затримано під час великої операції.

Про це повідомляє ВВС. Разом із ним заарештовано син співзасновника картелю Гусмана, Хоакін Гусмана Лопеса.

Обох було затримано в одному з приватних аеропортів Техасу.

76-річний Самбада — один із найвпливовіших наркоторговців в історії Мексики. Він разом із Хоакіном "Ель Чапо" Гусманом, який зараз відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму в США, заснували картель "Сіналоа".

Самбада відомий як наркоторговець "старої школи", що уникає загальної уваги і працює в тіні.

Генпрокурор США Меррік Гарланд заявив, що Самбада і Лопес очолюють "один із найжорстокіших і найпотужніших наркокартелів у світі". У лютому влада США звинуватила Самбаду у змові з метою виготовлення та поширення речовини, що містить фентаніл (синтетичний опіоїдний анальгетик — ред.).

Крім звинувачень у торгівлі наркотичним препаратом, у США йому пред'явлені звинувачення у вбивствах, викраденнях, відмиванні грошей та організованій злочинності.

Самбада десятиліттями ховався від американської влади, але, зважаючи на все, сам прилетів до Техасу. Подробиці його затримання та подальшого арешту невідомі.

При цьому посилаючись на мексиканських та американських чиновників, видання Wall Street Journal повідомляє, що наркоторговця обманом змусив сісти на літак один із керівників "Сіналоа" у рамках операції, проведеної ФБР та Міністерством внутрішньої безпеки США.

Картель "Сіналоа"

Картель "Сіналоа" торгує наркотиками у більш ніж 50 країнах і є одним із двох найвпливовіших організованих злочинних угруповань у Мексиці.

Антикорупційний активіст та блогер Антон Швець коментуючи цю подію зауважив, що Сіналоа забезпечував 60-70% імпорту всіх наркотиків в США.

"Що буде у Мексиці, бо минулого разу були бунти. Але там був і арешт, а тут добровільно здалися. І цікаво, як це вплине на вибори в США? Зараз би якусь конспірологію написати. Про потужний удар Гарріс, яка нагадаю вам до всього була прокурором", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Амстердамі хочуть легалізувати кокаїн.