Кобзон після смерті торгує наркотиками: у Москві курйоз із пам'ятником співаку (фото)

Поліціянти намагаються встановити зловмисників

Московські поліціянти виявили рекламу наркомагазину на пам'ятнику співаку Йосипу Кобзону у Збройовому провулку в центрі російської столиці. Повідомляється, що у меморіал було вмонтовано 12 QR-кодів, що вели у наркошоп.

Про це пише видання Baza. Зазначають, що на спорудження монумента витратили 45 млн рублів.

"Поліціянти виявили біля московського пам'ятника 12 пластин із QR-кодами та підписами, що за покликанням нібито можна послухати пісні знаменитого співака. Однак насправді посилання вели на сторінки магазинів із наркотиками", — пише видання.

Пікантності ситуації додає той факт, що пам'ятник Кобзону став місцем тяжіння молодих людей, тому й увійшов до списку місць для проведення додаткових патрулювань поліціянтами. Як пише видання, нині розпочато перевірку. Поліція намагається знайти тих, хто змінив посилання. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у єгипетському місті Хургада на очах у відпочиваючих акула напала на росіянина.