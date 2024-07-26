Повлияет ли это на выборы в США? Арестованы лидеры картеля Синалоа

Самбаду считают одними из самых влиятельных наркобаронов в современном мире, как Пабло Эскобара в свое время

Один из известнейших наркобаронов мира Исмаэль "Эль Майо" Самбада, лидер мексиканского картеля "Синалоа", арестован в Эль-Пасо, штат Техас (США). Он был задержан во время большой операции.

Об этом сообщает BBC. Вместе с ним арестован сын соучредителя картеля Гусмана, Хоакин Гусмана Лопеса.

Оба были задержаны в одном из частных аэропортов Техаса.

76-летний Самбада – один из самых влиятельных наркоторговцев в истории Мексики. Он вместе с Хоакином "Эль Чапо" Гусманом, отбывающим пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в США, основали картель "Синалоа".

Самбада известен как наркоторговец "старой школы", избегающий всеобщего внимания и работающий в тени.

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Самбада и Лопес возглавляют "один из самых жестоких и мощных наркокартелей в мире". В феврале власти США обвинили Самбаду в сговоре с целью изготовления и распространения вещества, содержащего фентанил (синтетический опиоидный анальгетик – ред.).

Кроме обвинений в торговле наркотическим препаратом, в США ему предъявлены обвинения в убийствах, угонах, отмывании денег и организованной преступности.

Самбада десятилетиями скрывался от американских властей, но, судя по всему, сам прилетел в Техас. Подробности его задержания и последующего ареста неизвестны.

При этом, ссылаясь на мексиканских и американских чиновников, издание Wall Street Journal сообщает, что наркоторговца обманом заставил сесть на самолет один из руководителей "Синалоа" в рамках операции, проведенной ФБР и Министерством внутренней безопасности США.

Картель "Синалоа"

Картель "Синалоа" торгует наркотиками в более чем 50 странах и является одной из двух наиболее влиятельных организованных преступных группировок в Мексике.

Антикоррупционный активист и блогер Антон Швец, комментируя это событие, отметил, что Синалоа обеспечивал 60-70% импорта всех наркотиков в США.

"Что будет в Мексике, потому что в прошлый раз были бунты. Но там был и арест, а здесь добровольно сдались. И интересно, как это повлияет на выборы в США? Сейчас бы какую-то конспирологию написать. О мощном ударе Харрис, которая напомню вам ко всему была прокурором ", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Амстердаме хотят легализовать кокаин.