В Україні змінюють процедуру огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння: як тепер перевірятимуть

Нововведення дозволять використовувати експрес-тести для виявлення наркотичних речовин в організмі водіїв

Уряд України вніс суттєві зміни до процедури огляду водіїв на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів 13 червня за поданням Міністерства внутрішніх справ України.

За повідомленням Уряду, основною новацією стало впровадження можливості використання тестів на вміст наркотичних засобів або психотропних речовин в організмі особи під час проведення огляду в закладах охорони здоров'я. Це нововведення має на меті пришвидшити та спростити процедуру перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння.

Важливо зазначити, що у випадку позитивного результату експрес-тесту, обов'язковим етапом стане підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин шляхом лабораторного дослідження. Це забезпечить точність результатів та захистить права водіїв.

Що передбачають зміни

Зміни також стосуються порядку направлення водіїв на огляд для виявлення стану алкогольного сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Уряд підкреслює, що реалізація цього рішення не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів України. Це означає, що впровадження нової процедури не створить додаткового навантаження на фінансову систему країни.

Експерти вважають, що нові правила допоможуть підвищити безпеку на дорогах України, оскільки дозволять більш ефективно виявляти водіїв, які перебувають під впливом наркотичних речовин. Водночас правозахисники закликають до ретельного контролю за дотриманням прав громадян під час проведення таких оглядів.

Очікують, що найближчим часом МВС України надасть детальні роз'яснення щодо практичного застосування нових правил для працівників правоохоронних органів та медичних установ.

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