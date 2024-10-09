У США розбиратимуться з TikTok через вплив на дітей, вже більше 10 штатів подали до суду

Також компанію звинуватили у введенні користувачів в оману

У США низка штатів, а також округ Колумбія подали позови у суди проти TikTok. Заявлено, що на такий крок вирішили піти через залежність у дітей, яку викликає застосунок.

Про це повідомляє видання The New York Times. Зазначають, що TikTok, завдяки різним механізмам, викликає звикання, що шкодить дітям і підліткам.

"В окремих позовах двопартійна група генеральних прокурорів цитувала внутрішні документи компанії, щоб змалювати картину багатомільярдної кампанії, яка свідомо сприяла кризі психічного здоров’я серед американських підлітків. Це робилося, щоб максимізувати доходи від реклами. Вони стверджують, що TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, невпинно розробляє функції, які спонукають до інтенсивного використання TikTok. При цьому багато дітей користуються додатком пізно вночі, тоді як мали б спати", — пише видання.

Позови на компанію подали Іллінойс, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс, Міссісіпі, Нью-Джерсі, Північна Кароліна, Орегон, Південна Кароліна, Вермонт, Каліфорнія, Нью-Йорк та Вашингтон.

У серпні проти компанії подали федеральний позов, стверджуючи, що платформа дозволяла дітям створювати акаунти без належного контролю, збирала їхні особисті дані та ускладнювала батькам процес видалення цих облікових записів.

Генеральні прокурори кількох штатів також звинуватили TikTok у введенні користувачів в оману щодо ефективності функцій контролю екранного часу та фільтрації контенту для молоді. Зокрема, йдеться про так зване 60-хвилинне обмеження, яке виявилося менш дієвим, ніж обіцяла компанія.

Особливу увагу також привернуло визнання співробітниками TikTok, що алгоритм платформи має "ефект ігрового автомата" на молодих користувачів. Згідно з заявою штату Небраска, таке "зізнання" підкреслює потенційну небезпеку додатку для психічного здоров'я підлітків.

У відповідь на звинувачення TikTok рішуче заперечив всі претензії. Представник компанії Алекс Хаурек заявив, що платформа надала "надійні" гарантії безпеки для молодих користувачів. Він також висловив розчарування поданими позовами, наголосивши на тому, що TikTok намагався співпрацювати з генеральними прокурорами протягом більш як два роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Конгрес США підтримав заборону TikTok. Детально пояснили, чому соцмережу вважають небезпечною.