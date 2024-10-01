Волинську депутатку хочуть звільнити через п'яні і розпусні тіктоки

Депутат місцевої ради і голова наглядової ради ліцею вела спосіб життя, що порушує норми моралі

На Волині депутат місцевої ради від партії "За майбутнє" і водночас голова наглядової ради ліцею імені Цинкаловського Анна Радкевич опинилась в центрі скандалу. Причина — аморальний спосіб життя, який вона вела впродовж багатьох років, про що свідчать її відео в соцмережах.

Про це повідомив інформаційний портал 404.volyn.ua. За словами місцевих мешканців, дана персона є жінкою з низькою соціальною відповідальністю, яка заводить дітей від різних чоловіків. Крім того, на сторінці в TikTok Радкевич публікує відео аморального контенту.

На одному з таких кадрів видно, що жінка має пристрасть до алкогольних напоїв, яку не приховує від аудиторії.

Крім того, в соцмережі опубліковане відео, на якому можна почути нецензурну лайку. Ще повідомляється, що Радкевич підтанцьовувала під російськомовну пісню "Кинолента", а також не має відповідної вищої освіти.

Обережно, відео 18+!!!

За словами батьків учнів навчального закладу, Радкевич отримала цю посаду, щоб прикрити скандал з її донькою, яка навчається в гімназії. Ще повідомляється, що її крайній чоловік є вже також депутатом місцевої ради від партії "За майбутнє", а її екс-чоловік Сергій Радкевич пішов на службу в Державну прикордонну службу України. Проте насправді він півроку провів у військовому шпиталі, де лікувався за державний кошт, після чого звільнився за станом здоров'я. Для цього він виготовив фіктивну відстрочку та "купив" посвідчення учасника бойових дій.

Однак це не все — Радкевич, крім мандату депутата, отримала посаду голови об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також стала головою бізнес-центру. За даними місцевих ЗМІ такі підвищення "по кар'єрних сходах" вона отримала завдяки нинішньому народному депутату України Ігорю Гузю. Він в 2014 році балотувався в Верховну Раду від "Народного фронту", а в 2019 році став нардепом групи "За майбутнє".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, ким був Давид Арахамія до того, як став народним депутатом і головою президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України.