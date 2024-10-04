8-річний львів'янин засунув в анальний отвір дивні предмети через TikTok: довелося оперувати

Вчинок дитини міг мати жахливі наслідки

Подивився відео у TikTok і запхав собі в анальний отвір елемент конструктора Лего з металевим дротом. До лікарні звернулися батьки восьмирічного хлопчика зі скаргою на наявність сторонніх тіл в анусі їхньої дитини.

Про нетиповий випадок повідомили у лікарні "Охматдит". Під час огляду лікарі побачили металевий дріт, а під час операції виявили в сигмовидній кишці ще й елемент конструктора Лего.

Своїми діями хлопчик пошкодив слизову своєї товстої кишки та, на щастя, орган залишився цілим і пробиття не відбулося.

"Якщо гострим предметом ушкоджується пряма чи сигмовидна кишка, то до шести годин можливо хірургічно усунути дефект, тобто вшити рану. А якщо час присутності стороннього тіла у товстій кишці перевищує цей час і є перфорація — тоді оперативне втручання закінчується виведенням протиприродного заднього проходу на передню черевну стінку, і лікування займає тривалий час", — розповіла дитяча хірургиня Оксана Горбач.

Після цього довелося б робити ще одну операцію — накладення товстокишкового анастомозу для відновлення прохідності кишки. Лікування могло б затягнутися на місяці.

Також лікарі звернули увагу батьків на те, що подібна поведінка дитини може бути дуже небезпечною для здоров'я.

Елементи конструктора Лего

"Як правило, діти шкільного віку роблять такі речі свідомо, аби привернути увагу на себе або ж виразити якийсь протест. У цьому випадку хлопець пояснив, що зробив таке після перегляду відео в TikTok," — додав дитячий хірург Назар Гаврилишин.

Хірурги, які врятували дитину

З огляду на інцидент, лікарі наголосили на необхідності контролювати контент, що переглядає дитина, а також пильнувати її психологічний стан, аби вчасно виявити можливі проблеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві лікарі врятували дитину, яка проковтнула десятки деталей конструктора. Усі елементи перебували у різних частинах шлунково-кишкового тракту та були зʼєднані між собою магнітами.