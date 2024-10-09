В США будут разбираться с TikTok из-за влияния на детей, уже более 10 штатов подали в суд

Также компанию обвинили в вводе пользователей в заблуждение

В США ряд штатов, а также округ Колумбия подали иски в суды против TikTok. Заявлено, что на такой шаг решили пойти из-за зависимости у детей, которую вызывает приложение.

Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечают, что TikTok, благодаря разным механизмам, вызывает привыкание, что вредит детям и подросткам.

"В отдельных исках двухпартийная группа генеральных прокуроров цитировала внутренние документы компании, чтобы показать картину многомиллиардной кампании, сознательно способствовавшей кризису психического здоровья среди американских подростков. Это делалось, чтобы максимизировать доходы от рекламы. Они утверждают, что TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, постоянно разрабатывает функции, которые побуждают к интенсивному использованию TikTok. При этом многие дети пользуются приложением поздно ночью, тогда как должны спать", — пишет издание.

Иски на компанию подали Иллинойс, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Северная Каролина, Орегон, Южная Каролина, Вермонт, Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон.

В августе против компании подали федеральный иск, утверждая, что платформа позволяла детям создавать аккаунты без надлежащего контроля, собирала их личные данные и усложняла родителям процесс удаления этих аккаунтов.

Генеральные прокуроры нескольких штатов также обвинили TikTok во введении пользователей в заблуждение по поводу эффективности функций контроля экранного времени и фильтрации контента для молодежи. В частности, речь идет о так называемом 60-минутном ограничении, которое оказалось менее действенным, чем обещала компания.

Особое внимание также привлекло признание сотрудниками TikTok, что алгоритм платформы обладает "эффектом игрового автомата" на молодых пользователей. Согласно заявлению штата Небраска, такое "признание" подчеркивает потенциальную опасность приложения для психического здоровья подростков.

В ответ на обвинения TikTok решительно отрицал все претензии. Представитель компании Алекс Хаурек заявил, что платформа предоставила "надежные" гарантии безопасности молодым пользователям. Он также выразил разочарование поданными исками, отметив, что TikTok пытался сотрудничать с генеральными прокурорами в течение более двух лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Конгресс США поддержал запрет TikTok. Подробно объяснили, почему соцсеть считают опасной.