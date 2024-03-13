Конгрес США підтримав заборону TikTok: чому соцмережу вважають небезпечною

Документ тепер має пройти через Сенат

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону в країні відеохостингу TikTok. Сервіс звинувачують у тісних зв’язках із компартією Китаю.

Як передає CNN, документ підтримала більшість представників республіканців та демократів. 352 конгресмени підтримали таке рішення і 65 висловилися проти.

Тепер же він має пройти через Сенат, проте зараз важко спрогнозувати, чи отримає він там необхідну підтримку, чи ні.

У Вашингтоні звинувачують компанію-власника ByteDance у тому, що вона має тісні зв’язки з компартією Китаю, а значить може використовувати TikTok для збору інформації про користувачів і тим самим загрожувати національній безпеці США.

Тому американські законодавці висувають умови до ByteDance про те, щоб відокремити TikTok та зробити сервіс повністю незалежним протягом п’яти місяців після ухвалення закону. В іншому випадку хостинговим компаніям та магазинам додатків, що належать Apple і Google, доведеться припинити підтримку TikTok та інших додатків, пов’язаних із ByteDance, зазначає телеканал CNBC.

У ByteDance, у свою чергу, відкидає звинувачення у зв’язках із китайською правлячою верхівкою. Представник TikTok навіть виступив із твердженням, що законопроект стане "зневаженням прав 170 мільйонів американців".

Варто зазначити, що державним чиновникам у США заборонено користуватися додатком із лютого 2023 року. Пізніше штат Монтана заборонив у себе програму TikTok.

Як повідомлялося раніше, у лютому TikTok було заборонено для чиновників Фінляндії. Поліція попередила, що персональні дані можуть опинитися в руках китайських спецслужб