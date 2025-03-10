Дуже "несподівано": Маск розповів, хто може стояти за атакою на X

Мільярдер каже, що хакери діяли з України

Вдень 10 березня у роботі соцмережі X стався масштабний збій. Спочатку її власник, американський мільярдер Ілон Маск повідомив про кібератаку, а тепер взагалі знайшов у ній "український слід".

Про це він розповів під час ефіру на каналі FOX. За його словами, атака здійснювалася з адрес в українському просторі.

"Ми не впевнені в тому, що сталося. Але ми мали масштабну кібератаку, щоб зламати системи X з IP-адрес, що походять з українського регіону", — сказав Маск.

Як повідомлялося раніше, проблеми у роботі соцмережі X спостерігалися приблизно з обіду 10 березня та майже до вечора. Маск не відразу повідомив, у чому проблема, проте пізніше він написав про масштабну кібератаку.

"На нас нападають щодня, але це було зроблено з використанням великих ресурсів. Залучено або велику, скоординовану групу, або країну", — написав мільярдер.

Враховуючи його антиукраїнську риторику, яка особливо голосно звучить останніми місяцями, користувачі мережі в українському сегменті відразу почали припускати, що глава X неодмінно знайде спосіб звинуватити в цьому Україну.

Як повідомлялося раніше, Маск напередодні заявив, що якби він відключив Starlink фронт в Україні б давно впав, а росіяни здобули перемогу. Після цього між ним та главою МЗС Польщі Радославом Сікорським стався "напружений обмін повідомленнями", до якого довелося навіть втручатися голові Держдепартаменту Марко Рубіо.