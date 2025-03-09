Волонтер, голова благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова розповіла, що робити українцям після всіх поганих новин

Трамп, Маск, Орбан, Пу, Трамп… Я знаю, що важко стриматись і не читати новини. Але. В нас є три сценарії:

А) Все дуже погано, нас всі зрадять, жодної допомоги не варто очікувати. Що робити?

Битись. Бо іншого шляху для виживання немає.

Б) Все залишається приблизно так як зараз, але замість США нам допомагає Європа. Що робити? Битись. Бо крім нас землю ніхто не втримає.

В) Все дуже добре. Весь світ раптово нас підтримує, допомагає всіма наявними ресурсами. Що робити? Битись. Бо ніхто крім нас не звільнить наші території.

Немає в нас сценарію, в якому ми сіли на дупу і чекаємо Перемоги, щастя, волі і інших благ.

Тому від перегляду новин нічого крім псування нервової системи не буде.

Подобається її розхитувати — ваше право. Але шлях все одно залишається незмінним — битися до останнього.

Джерело: пост Литвинової у Facebook